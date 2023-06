Dolarización o Bitcoin: ¿Se puede reemplazar el peso argentino con la criptomoneda?

Por su parte, Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por ningún gobierno y su aceptación puede variar según la ubicación y las políticas de los comerciantes.

Bitcoin o Peso argentino, un debate complejo

Entonces, Bitcoin o Peso argentino: ¿Son dinero? Desde BAG, compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas para el arte y la cultura, el CEO Martín González remarca que este debate no tiene demasiada relevancia.

“La concepción tradicional considera que el dinero debe servir como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. La volatilidad de Bitcoin genera dudas y debates sobre el cumplimiento de estos requisitos”, dice. Y asegura que no tiene mucho sentido cuestionarse si Bitcoin es dinero o no, “porque su principal atributo es el de resguardo de valor y los incentivos del protocolo van en ese sentido y no en el de usarlo de forma transaccional cotidiana”. De hecho, opina, “creo que es mucho más poderoso como activo de crédito que como dinero”.

Al momento de hablar del peso argentino, señala: “Si nos referimos a la definición estricta, es claro que el peso argentino no cumple con el requisito de ser un depósito de valor (desde 1992 redujo su valor en un 99,7%). Al ser la moneda de curso legal en el país, su uso es forzoso para la celebración de contratos e intercambio de bienes y servicios, por lo que sí es dinero o no es una discusión sin mucha importancia desde el punto de vista semántico”.

¿Bitcoin para reemplazar al peso?

Entonces, ¿se podría reemplazar el peso con el bitcoin? Si bien la respuesta no está clara, algunos expertos brindan sus puntos de vista analizar y explicar la situación.

Leo Elduayén, CEO de Koibanx, compañía de tokenización financiera utilizando tecnología blockchain sostiene que “aunque puede ser considerado como medio de intercambio”, es importante tener en cuenta las diferencias significativas de BTC con las monedas fiduciarias.

“Los bitcoiners nos autodefinimos como ´holders´, es decir, que no vendemos nuestros bitcoins. Tenemos una tendencia muy grande a refugiarnos en esta criptomoneda y a que cada vez más gente lo haga”, asegura.

Desde esa conceptualización, sumado a la evolución de otras tecnologías que han sido superadoras de Bitcoin a la hora escalar y programar transacciones, “el BTC ocupará por muchos más años este espacio de ´Fly to quality´ en el mundo financiero, no solo cripto, sino tradicional. Esto es particularmente cierto y útil para el mercado argentino, pero igual de válido para el mercado mundial”, desarrolla el especialista.

Principales diferencias entre Bitcoin y Peso

El peso argentino está sujeto al control y regulación del gobierno argentino, lo que puede tener ventajas y desventajas en términos de estabilidad y control económico.

Bitcoin, en tanto, es una moneda digital descentralizada que opera independientemente de los gobiernos y las instituciones financieras, lo que puede proporcionar cierta protección contra la intervención gubernamental, pero también puede presentar desafíos regulatorios.

Por otra parte, la moneda argentina es más líquida en el contexto de su territorio, ya que se utiliza ampliamente para transacciones cotidianas y tiene una infraestructura financiera establecida.

Mientras que BTC es menos líquido en términos de su aceptación generalizada y la disponibilidad de lugares donde se puede utilizar directamente, pero permite transacciones internacionales que el peso no lograría.

Con respecto al primer punto, Elduayén reflexiona: “Aunque la ideología que impulsó el inicio del mundo cripto tuvo un sesgo marcadamente anti bancario, en la actualidad se ve que cada vez hay más sinergias entre los participantes de los dos sectores”.

Por ese motivo, agrega, se empieza a notar la integración de lo mejor de los dos mundos con bancos y empresas tecnológicas, operando bajo las garantías del marco regulatorio del sector bancario tradicional y aplicando la innovación que trae esta fusión. “Un ejemplo son las stablecoins, o criptomonedas estables, que muestran la unión de lo que son el mundo financiero tradicional y el ecosistema cripto”, dice.

El antecedente de El Salvador

Koibanx fue una de las compañías que estuvo presente en la implementación del Bitcoin y blockchain en el Gobierno de El Salvador. “Eso nos ha dejado muchos aprendizajes sobre cuáles son las ventajas y desventajas de que un país adopte las criptomonedas y nos ha abierto la puerta a entender las distintas formas y matices para adoptarlo”, subrayó el CEO de la firma.

“Salvando las particularidades de El Salvador, un país que tiene el dólar como moneda de curso legal y un costo de oportunidad relativamente bajo (al menos en comparación con países cuya emisión monetaria depende de ellos mismos); creemos que todos los países y economías se beneficiarían de la inclusión de las criptomonedas y la tecnología Blockchain en el seno de su infraestructura financiera”, expresa Elduayén.

Sin embargo, dice que, probablemente no para todos los países, convertir el Bitcoin en moneda de curso legal sea el mejor camino, pero “se puede crear una CBDC (Central Bank Digital Currency) o bien promover la infraestructura para que la moneda nacional se digitalice y se convierta en interoperable con las criptomonedas”.

Bitcoin o peso argentino: ¿Y las stablecoins?

Por su parte, Guillermo Escudero, gerente Regional de Argentina y Alianzas Estratégicas de Cryptomarket -plataforma de exchange de criptomonedas-, piensa que es difícil considerar “dinero” a Bitcoin y también al peso argentino, dado que no cumplen con un requisito: “ser reserva de valor”.

Y desarrolla: “Podemos discutir acerca del concepto de Bitcoin como valor, dado que es importante diferenciar entre precio y valor. Lo que podemos ver en esta nueva tecnología es que posee valor, no solo por su caso de uso global y aceptado, sino también por su disrupción respecto de su gobernanza y forma de emisión, conocida como minería”.

Desde Bitwage, plataforma de pago de honorarios en criptomonedas y dólares digitales, el VP of Growth, Ramiro Raposo, pone énfasis en que Bitcoin ya es considerado una especie de dinero por mucha gente y utilizado como medio de cambio y una forma de conservar el valor de nuestro dinero”.

No obstante, completa, “no sé si llegará a ser aceptado mundialmente como hoy lo es el dólar, ya que el problema de BTC es su volatilidad, que hace difícil emplearse como un medio de intercambio estable”.

Al respecto, reconoce, “si bien el peso argentino es más volátil y por momentos nos hace pensar que ya no nos servirá, la realidad es que sigue siendo utilizada como medio de intercambio de bienes. Es un concepto muy complicado, ya que esta moneda está inculcada por un gobierno hacia el pueblo y no al revés, como en el caso de BTC”.

Por último, añade, “hoy se usan mucho las stablecoins como forma de dinero. Se está viendo mucha demanda de DAI o USDT, por lo que muchos gobiernos ya están investigando para crear sus propias monedas digitales. Lo que no me cabe dudas es que las criptomonedas están acá para quedarse”.