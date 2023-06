Confirmado: la SEC de Estados Unidos demandó a Binance y a su CEO, Changpeng "CZ" Zhao

De esta manera, el mayor exchange del planeta y su fundador, CZ, fueron acusados de infringir las normas sobre valores de EE. UU., según se desprende de la presentación judicial.

A todo esto, la respuesta de Zhao llegó por Twitter, donde apenas indicó que aún no había visto la demanda y escribió el número 4, que suele publicar para aludir a un tuit que hizo en enero y que relaciona el número con “Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc.”.

“Todavía no lo he visto”, escribió el lunes. Y agregó: “Los medios reciben la información antes que nosotros”.

Mientras tanto, la noticia generó una nueva caída en el precio de Bitcoin y en otras de las criptomonedas más destacadas.

Criptomonedas: qué tiene la SEC contra Binance

Por su parte, los cargos del organismo norteamericano incluyen la oferta y venta no registradas de criptoactivos, no restringir el acceso de los inversores estadounidenses a Binance.com y operar como bolsa, corredor y agencia de compensación no registrados.

Un documento judicial de la SEC presentado este lunes en el tribunal federal del Distrito de Columbia alega que Binance y su jefe tuvieron un “flagrante desprecio” de las leyes federales de valores y “se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían los activos de los inversores en un riesgo significativo.”

De esta manera, “alegamos que Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las reglas del juego, sino que eligieron conscientemente eludirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo ello en un esfuerzo por maximizar sus propios beneficios”, escribió Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa.

Finalmente, el presidente de la entidad, Gary Gensler, añadió que Binance “intentó eludir la legislación estadounidense sobre valores anunciando falsos controles que ignoraban entre bastidores”, en un intento de mantener a los grandes inversores estadounidenses utilizando la plataforma.