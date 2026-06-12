Feroz contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón

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¿Qué dijo Moria Casán de la posibilidad de entrevistar a Ricky Diotto en su programa?

En medio de la polémica que rodea a María Fernanda Callejón por su exposición mediática de las últimas semanas, Moria Casán sorprendió al revelar, en una nota con El Ejército de LAM (Bondi Live), que le gustaría entrevistar a Ricky Diotto en su programa. La conductora analizó el delicado presente emocional de la actriz, explicó que mantiene un gran cariño por ella a pesar de los cruces que tuvieron al aire, y profundizó sobre las heridas del pasado que, según contó, intensifican lo que Callejón está viviendo hoy.

El momento más llamativo llegó cuando Moria habló de Diotto, expareja de Callejón y padre de su hija. Lejos de mostrarse crítica, la conductora aseguró que el odontólogo "está pasándola mal" y que su última aparición en LAM le pareció la de un hombre apenado por ella y por la hija que tienen en común. Fue entonces cuando lanzó la frase que generó mayor repercusión: dijo que consideraría invitarlo al programa y que, si hubiera una posibilidad de reencuentro y de "superar cosas", sería "bárbaro", aunque aclaró que su buena relación con Callejón no condiciona los invitados de su ciclo.