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Feroz contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón

La defensa de Ricky Diotto tomó una postura firme luego del fallo que salió a favor de María Fernanda Callejón. ¿De qué se trata?

12 jun 2026, 17:20
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Contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón
Contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón

Contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón

Contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón

Contraataque de Ricky Diotto tras el fallo que lo condenó por la denuncia de María Fernanda Callejón

La defensa del odontólogo y músico platense Ricardo Diotto apeló la sentencia dictada por el Juzgado Correccional N° 1 de Campana, que lo encontró penalmente responsable del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa", en una causa iniciada por una denuncia de su ex, la actriz María Fernanda Callejón, con quien tiene una hija.

En la presentación, los abogados Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón solicitaron la nulidad del fallo, su revocación y la absolución de Diotto, al considerar que la sentencia violó el principio de congruencia, la presunción de inocencia y el principio de "in dubio pro reo".

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la acusación siempre ubicó el hecho denunciado entre las 22 y las 24 horas del 5 de junio de 2022, mientras que la sentencia hizo referencia a que el episodio habría ocurrido la noche del "4 o 5 de junio", lo que, según los apelantes, modificó la base sobre la cual Diotto ejerció su defensa. También sostienen que una fotografía aportada por Callejón como prueba de una presunta lesión fue tomada mucho antes del horario del hecho investigado.

El recurso remarca además que la denuncia fue presentada casi un año después de los hechos y plantea la existencia de un supuesto "armado" vinculado a la separación y a la división de bienes del matrimonio. Según el escrito, la grabación de una discusión incorporada al expediente no reflejaría agresión física, no hay pericia que acredite lesiones en Callejón y los testimonios de Diotto fueron insuficientemente valorados, por lo que la defensa pide que la Cámara revise el fallo y dicte la absolución del imputado.

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¿Qué dijo Moria Casán de la posibilidad de entrevistar a Ricky Diotto en su programa?

En medio de la polémica que rodea a María Fernanda Callejón por su exposición mediática de las últimas semanas, Moria Casán sorprendió al revelar, en una nota con El Ejército de LAM (Bondi Live), que le gustaría entrevistar a Ricky Diotto en su programa. La conductora analizó el delicado presente emocional de la actriz, explicó que mantiene un gran cariño por ella a pesar de los cruces que tuvieron al aire, y profundizó sobre las heridas del pasado que, según contó, intensifican lo que Callejón está viviendo hoy.

El momento más llamativo llegó cuando Moria habló de Diotto, expareja de Callejón y padre de su hija. Lejos de mostrarse crítica, la conductora aseguró que el odontólogo "está pasándola mal" y que su última aparición en LAM le pareció la de un hombre apenado por ella y por la hija que tienen en común. Fue entonces cuando lanzó la frase que generó mayor repercusión: dijo que consideraría invitarlo al programa y que, si hubiera una posibilidad de reencuentro y de "superar cosas", sería "bárbaro", aunque aclaró que su buena relación con Callejón no condiciona los invitados de su ciclo.

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