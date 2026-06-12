A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONFLICTO LATENTE

El acercamiento de Evelyn Von Brocke a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA

Evelyn Von Brocke intentó recompener el vínculo con Luis Ventura tras sus declaraciones contra los miembros de APTRA.

12 jun 2026, 18:29
Banner seguínos en google Primicias Ya
El acercamiento de Evelyn Von Brock a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA
El acercamiento de Evelyn Von Brock a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA

El acercamiento de Evelyn Von Brock a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA

El acercamiento de Evelyn Von Brock a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA

El acercamiento de Evelyn Von Brock a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA

El conflicto entre Luis Ventura y Evelyn Von Brocke sigue sin resolverse. En PrimiciasYA (América TV), Beto Casella, amigo de la periodista, fue invitado al ciclo y contó una charla que tuvo con ella en medio de la polémica: "Le dije a Evelyn: 'lo que decís es muy grave, Ventura te va a llevar a juicio'. Y ella me respondió: 'esto contra Ventura no es'".

La respuesta de Ventura no tardó en llegar. "Yo te digo una cosa, si dicen que vos mataste un tipo, ¿a vos te cae bien?", lanzó el presidente de APTRA. Cuando Casella intentó matizar con un "pero a vos no te lo está diciendo", Ventura redobló: "Sí, dijo que yo encubrí a un abusador y a un estafador, que lo demuestre ante un juez, no quiero hablar más con ella".

Leé también

Luis Ventura estalló al aire y confirmó la dura decisión que tomó contra Evelyn Von Brocke: "La mugre..."

Luis Ventura estalló al aire y confirmó la dura decisión que tomó contra Evelyn Von Brocke: La mugre...
Embed

Más tarde, Marina Calabró reveló que Von Brocke le habría escrito un mensaje buscando destrabar el conflicto: "Evelyn me escribió y dice: 'Decile a Ventura que tomemos un café, el que no pudimos tomar en 6 meses'. ¿Qué le contestas?", preguntó la panelista. Lejos de aceptar el gesto, Ventura fue tajante: "Ya es tarde. ¿A ustedes les parece que a esta altura tengo que salir a dar explicaciones? Yo no tengo que explicarle nada a nadie!".

De esta manera, el conductor dejó en claro que mantiene firme su postura tras la denuncia que presentó contra Von Brocke por las acusaciones que ella había realizado contra integrantes de APTRA, y que el conflicto entre ambos sigue lejos de encontrar una salida.

Embed

¿Cuál fue la venganza de Evelyn Von Brock a Fabián Doman?

El escándalo que sacude a APTRA, con Luis Ventura como protagonista, destapó un episodio del pasado que involucra a Evelyn Von Brocke y su separación de Fabián Doman, ocurrida en 2013. Todo surgió cuando Beto Casella fue consultado en Desayuno Americano sobre el actual conflicto de su excolega con Ventura y la entidad: la describió como una mujer "quilombera" a la que le gusta el escándalo, aunque aclaró que él nunca tuvo problemas personales con ella.

En medio de la entrevista, Casella hizo una confesión inesperada sobre su complicidad con Von Brocke en aquel momento: "No tuve malas experiencias, al revés: la ayudé casi a delinquir, a sacarle plata a Doman". Según contó, cuando Doman reapareció con una nueva pareja poco después de la separación, ella estaba muy dolida, y fue él quien le sugirió vaciar la caja de seguridad que compartían como co propietarios. "Se llevó 70 mil dólares y le dejó un cartel adentro", blanqueó, y luego se corrigió para precisar: "Como era co propietaria de la caja de seguridad, le dije que sacara todo. Lo peló. Lo estoy contando ahora".

Casella cerró la anécdota con más detalles, remarcando que, al ser ambos titulares de la caja fuerte, Von Brocke tenía pleno derecho a retirar el contenido sin aviso previo, por lo que no hubo delito: "Fuimos socios, no te digo en el delito porque ella también era dueña de eso, pero se llevó como 70 mil dólares y le dejó un cartel que decía que se lo merecía. Cuando él fue a buscar para gastarla con su nueva novia, no había nada".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luis Ventura Evelyn von Brocke

Lo más visto