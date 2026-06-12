El acercamiento de Evelyn Von Brocke a Luis Ventura para firmar la paz tras su denuncia contra APTRA

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¿Cuál fue la venganza de Evelyn Von Brock a Fabián Doman?

El escándalo que sacude a APTRA, con Luis Ventura como protagonista, destapó un episodio del pasado que involucra a Evelyn Von Brocke y su separación de Fabián Doman, ocurrida en 2013. Todo surgió cuando Beto Casella fue consultado en Desayuno Americano sobre el actual conflicto de su excolega con Ventura y la entidad: la describió como una mujer "quilombera" a la que le gusta el escándalo, aunque aclaró que él nunca tuvo problemas personales con ella.

En medio de la entrevista, Casella hizo una confesión inesperada sobre su complicidad con Von Brocke en aquel momento: "No tuve malas experiencias, al revés: la ayudé casi a delinquir, a sacarle plata a Doman". Según contó, cuando Doman reapareció con una nueva pareja poco después de la separación, ella estaba muy dolida, y fue él quien le sugirió vaciar la caja de seguridad que compartían como co propietarios. "Se llevó 70 mil dólares y le dejó un cartel adentro", blanqueó, y luego se corrigió para precisar: "Como era co propietaria de la caja de seguridad, le dije que sacara todo. Lo peló. Lo estoy contando ahora".

Casella cerró la anécdota con más detalles, remarcando que, al ser ambos titulares de la caja fuerte, Von Brocke tenía pleno derecho a retirar el contenido sin aviso previo, por lo que no hubo delito: "Fuimos socios, no te digo en el delito porque ella también era dueña de eso, pero se llevó como 70 mil dólares y le dejó un cartel que decía que se lo merecía. Cuando él fue a buscar para gastarla con su nueva novia, no había nada".