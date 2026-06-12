Aumentan los boletos de colectivos y trenes: cuánto costará viajar desde el lunes 15 de junio

Boleto mínimo (0 a 3 kilómetros): $728,28

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $835,32

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $952

Viajes de 12 a 27 kilómetros: $1.075,37

Más de 27 kilómetros: $1.227,76

Por su parte, quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar pagarán tarifas considerablemente más altas, con valores que irán desde $1.456,56 hasta $2.455,52, según la distancia recorrida.

La actualización alcanza a más de un centenar de líneas nacionales que operan en el AMBA, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 33, 45, 57, 60, 86, 88, 92, 95, 100, 101, 126, 129, 152, 159, 168, 169, 194 y 195, entre otras.

SUBE Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las siete líneas ferroviarias subirán casi 13%.

Aumentan los trenes: cómo quedan las tarifas

El incremento más fuerte impactará en los servicios ferroviarios del AMBA. Desde el 15 de junio, los pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur deberán afrontar una suba del 12,9%.

Las nuevas tarifas para quienes tengan la SUBE registrada serán:

Primera sección: $350

Segunda sección: $470

Tercera sección: $590

En tanto, quienes compren el pasaje directamente en boletería y paguen en efectivo deberán abonar una tarifa única de $1.100, independientemente de la distancia del viaje.

Continúa el esquema de aumentos en el transporte

La actualización tarifaria forma parte del cronograma de incrementos definido por el Gobierno para reducir subsidios y avanzar en una recomposición gradual de los costos operativos del sistema de transporte.

La última suba había entrado en vigencia el pasado 18 de mayo. Con este nuevo ajuste, los pasajeros del AMBA volverán a sentir el impacto en sus gastos diarios de movilidad, especialmente en el caso de los usuarios de trenes, donde el aumento supera ampliamente la variación aplicada a los colectivos nacionales.