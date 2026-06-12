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Aumentan los boletos de colectivos y trenes: cuánto costará viajar desde el lunes 15 de junio

La medida impactará en el AMBA porque el Gobierno aplicará el segundo tramo de actualización previsto para mayo. Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las siete líneas ferroviarias subirán casi 13%.

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Comenzó el paro nacional de transporte: la odisea para volver a casa. (Foto: archivo)

Comenzó el paro nacional de transporte: la odisea para volver a casa. (Foto: archivo)

Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán un nuevo aumento en las tarifas a partir del lunes 15 de junio. La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte y contempla una suba del 12,9% en los trenes urbanos y del 2% en los colectivos de jurisdicción nacional.

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Velatorio del Indio Solari: cómo llegar en colectivo y tren a la última misa ricotera. (Foto: Archivo)

Se trata del segundo tramo de incrementos dispuesto por el Gobierno nacional dentro del esquema de actualización tarifaria anunciado en mayo. Además, ya están previstas nuevas subas mensuales para los servicios ferroviarios hasta septiembre.

Desde este lunes, las líneas de colectivos nacionales que circulan por el AMBA aplicarán una actualización del 2% en sus tarifas.

Con la tarjeta SUBE registrada, los valores quedarán de la siguiente manera:

  • Boleto mínimo (0 a 3 kilómetros): $728,28
  • Tramo de 3 a 6 kilómetros: $835,32
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $952
  • Viajes de 12 a 27 kilómetros: $1.075,37
  • Más de 27 kilómetros: $1.227,76

Por su parte, quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar pagarán tarifas considerablemente más altas, con valores que irán desde $1.456,56 hasta $2.455,52, según la distancia recorrida.

La actualización alcanza a más de un centenar de líneas nacionales que operan en el AMBA, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 33, 45, 57, 60, 86, 88, 92, 95, 100, 101, 126, 129, 152, 159, 168, 169, 194 y 195, entre otras.

SUBE
Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las siete líneas ferroviarias subirán casi 13%.

Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las siete líneas ferroviarias subirán casi 13%.

Aumentan los trenes: cómo quedan las tarifas

El incremento más fuerte impactará en los servicios ferroviarios del AMBA. Desde el 15 de junio, los pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur deberán afrontar una suba del 12,9%.

Las nuevas tarifas para quienes tengan la SUBE registrada serán:

  • Primera sección: $350
  • Segunda sección: $470
  • Tercera sección: $590

En tanto, quienes compren el pasaje directamente en boletería y paguen en efectivo deberán abonar una tarifa única de $1.100, independientemente de la distancia del viaje.

Continúa el esquema de aumentos en el transporte

La actualización tarifaria forma parte del cronograma de incrementos definido por el Gobierno para reducir subsidios y avanzar en una recomposición gradual de los costos operativos del sistema de transporte.

La última suba había entrado en vigencia el pasado 18 de mayo. Con este nuevo ajuste, los pasajeros del AMBA volverán a sentir el impacto en sus gastos diarios de movilidad, especialmente en el caso de los usuarios de trenes, donde el aumento supera ampliamente la variación aplicada a los colectivos nacionales.

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