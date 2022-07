Criptomonedas: crece la inversión, pero todavía hay desconfianza y desconocimiento en los usuarios

Con esto en mente, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó una encuesta junto al Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) para indagar acerca del saber y las costumbres de los argentinos sobre el universo crypto y las criptomonedas.

En ese sentido, un dato llamativo es que, pese a que Argentina se ubica entre los 10 países que más adoptaron el uso de criptomonedas, alrededor del 66% de los consultados aseguró que conocía poco y nada sobre el tema. Sólo un 11% dijo saber mucho sobre crypto.

"El mundo de las criptomonedas es muy volátil, lo que no sucede, por ejemplo, con el mercado accionario", comenta Estela Lettieri, directora de la carrera Contador Público, en la UAI. De todas formas, reconoce, "la caída del mercado crypto es un ciclo que no representa ningún riesgo, ya que el ecosistema va aprendiendo de los errores y sigue avanzando".

Criptomonedas: las elegidas para invertir

Curiosamente, las cifras se emparejan cuando se habla de inversiones. Consultados sobre si saben o no invertir en criptomonedas, 47,6% dijo que sí, 42,9% que no y el 9,5% estuvo indeciso.

Sin embargo, la gran mayoría dijo que no invirtió nunca: 60,3%. Mientras que el 34% aseguró que sí y el 5% no supo qué responder.

De esa mayoría que aún no invirtió, 36% señaló que no lo hizo porque "no es un mercado confiable", por desconocimiento (31%), porque no tiene dinero (16 %) y porque ahorra de otra manera (11%).

Sobre la seguridad de invertir en crypto, el grueso dijo que le genera poca (47,9%) y nada (9,6%). "Existe mucho potencial en el mundo crypto, pero también desconocimiento", explica Lettieri, para quien queda claro que, actualmente, “la prioridad de la población hoy no es educarse en criptomonedas".

"Las monedas virtuales no están reconocidas por las instituciones financieras y a la sociedad eso le da desconfianza, a la vez que no atrae al inversor conservador", sostiene. Otro dato de la encuesta que respalda esto, indica que el 35% dice que “las criptomonedas no son un método de ahorro y no podrán reemplazar al dólar".

Por último, de lo que no hay dudas es sobre cuál es la criptomoneda más conocida: el 80% respondió que es el Bitcoin y, con mucha diferencia la siguen Ethereum y otras (7,4% cada una), Dogecoin (2,8%) y Binance (2,6%). "Es claramente la más difundida en la población y la gran mayoría habla de Bitcoin para referirse en general a las criptomonedas”, finalizó la especialista.