Criptomonedas: qué debo hacer si quiero aceptarlas como método de pago en mi negocio

No obstante, aunque aún es un campo que no está explorado en absoluto, es relevante recordar que, por ejemplo, en países como Japón, la tendencia de los pagos con criptomonedas creció a tal punto que más de 250.000 negocios ya aceptan este método de pago.

Incluso, de acuerdo a CoinGate, un procesador de pagos con criptomonedas, en 2022 recibió 927.294 pagos en cripto. Esto es 2.7 veces superior a la media anual y representa un aumento del 63% en relación con el 2021.

Criptomonedas: cómo recibir pagos en un negocio

Ante este panorama, es natural que muchas compañías y pequeños negocios, busquen la manera de recibir pagos con criptomonedas, no solo para estar a la vanguardia, sino también para ofrecer a los consumidores lo que están demandando.

Por eso, si actualmente están buscando la forma de incluir criptomonedas dentro de los métodos de pago que aceptan en sus negocios, es importante tener algunas recomendaciones en cuenta para que el procedimiento se haga de forma rápida y segura.

-Debes contar con tu propia billetera digital o wallet: el monedero de criptomonedas es el equivalente a la caja registradora de un negocio, por lo que es lo principal para empezar a recibir pagos con estas divisas virtuales.

Para hacer una buena elección, es necesario tener en cuenta qué tipo de criptomonedas se quieren recibir en el negocio, pues cada criptomoneda existe en una red en particular y, por lo general, no se pueden almacenar en un monedero de otra red.

Además, a la hora de elegir una billetera digital o monedero también es importante revisar los niveles de seguridad ofrecidos y la reputación de los proveedores; así como la capacidad que ofrece a los usuarios para acceder al monedero desde cualquier lugar.

-Tu propia dirección de Bitcoin: cada monedero de criptomonedas como Bitcoin cuenta con una dirección única que debería ser compartida con los compradores del negocio, para que puedan realizar los pagos.

Además, en términos de practicidad, las billeteras digitales también cuentan con la opción de convertir la dirección en un código QR, para que los compradores puedan escanearlo y pagar de forma más rápida.

-Una clave privada: la clave privada, como su nombre lo indica, permite el acceso privado de los usuarios a los criptoactivos para firmar las transacciones. Se trata de una clave que debe mantenerse en secreto por cuestiones de seguridad, por lo que idealmente solo debería tenerla la persona que opere las finanzas dentro del negocio.

BIC 2.jpg Las claves privadas son las que dan la propiedad y derecho sobre las criptomonedas transferidas a una dirección en particular. (Foto BeInCrypto)

Sin esta clave, la persona pierde automáticamente el acceso a la billetera o monedero digital y, por lo tanto, a los activos que se encuentran ahí.

Asimismo, las claves privadas son las que dan la propiedad y derecho sobre las criptomonedas transferidas a una dirección en particular.

Beneficios de recibir pagos con criptomonedas

Aceptar pagos con criptomonedas, particularmente hablando de divisas como Bitcoin, ofrece varios beneficios para los negocios. Uno de los principales es el potencial de mayores ganancias.

Debido a que Bitcoin es una moneda descentralizada, no hay intermediarios involucrados y las tarifas de transacción suelen ser más bajas que las que cobran los procesadores de pagos tradicionales.

Además, las transacciones de BTC son irreversibles, lo que reduce el riesgo de contracargos y fraude. Al tratarse de transacciones que tienen una operación peer to peer, es decir, se realiza de un extremo al otro, no existe un intermediario en el proceso, lo que no solo es clave a la hora de ofrecer mayores ahorros al no incluir las tarifas de transacción, sino que también representa una capa adicional de protección.

Riesgos al recibir pagos con criptomonedas en un negocio

Aunque se trata de transacciones seguras, y que en ocasiones pueden representar incluso ganancias adicionales para las personas que aceptan criptos en sus negocios, también existen riesgos importantes a tener en cuenta.

El principal de ellos es que la caída del precio de las criptomonedas puede causar graves pérdidas, a veces superando las ganancias de la transacción.

Sin embargo, los negocios pueden gestionar los riesgos de pago con criptomonedas como Bitcoin, de varias maneras.

Una estrategia es convertir los pagos de Bitcoin en efectivo inmediatamente después de recibirlos. Esto limita su exposición a futuras caídas de precios.

Asimismo, establecer políticas de pago es otra forma en que pueden administrar los riesgos de pago de Bitcoin. Por ejemplo, tienen la posibilidad de especificar el porcentaje de ventas que aceptarán en criptomoneda o establecer un umbral mínimo para los pagos de Bitcoin.

Finalmente, incluso, pueden tener un límite en su porcentaje de ventas con criptomonedas y, al establecer ese límite, los negocios pueden proteger sus ganancias de posibles caídas de precios.