Criptomonedas: quién es el primer atleta latinoamericano que cobra su sueldo en Bitcoin

Ahora, por primera vez, un atleta latino decidió cobrar su salario completo en Bitcoin. Se trata del reconocido luchador brasileño de UFC (la liga de artes marciales mixtas más importante del mundo), Matheus Nicolau, número 8 en el ranking de peso mosca, quien recibirá sus ingresos en criptomoneda por medio de la plataforma Bitwage.

Bitcoin como reserva de valor

Nicolau apuesta al Bitcoin y otras stablecoins como una forma de preservar el valor de sus ingresos y eligió una plataforma de pago que le brinde libertad y facilidad para poder cobrar sus ganancias provenientes del exterior.

“Hacer dinero de la forma en la que yo lo hago no es fácil. Sangro por él. Es un deporte intenso donde se pone todo en juego. Mientras que, por un lado, lucho de forma constante, por el otro tengo la sensación de que mi dinero va perdiendo valor. La solución es Bitcoin”, afirmó Nicolau.

El mecanismo que eligió implica una registración, la cual otorga al usuario, sin necesidad de realizar ningún trámite, una cuenta bancaria tradicional en los Estados Unidos o Europa. Luego, simplemente puede elegir en qué criptomoneda recibir sus ingresos directamente en su wallet.

De esta manera, Nicolau pudo obtener su pago en Bitcoin sin que su empleador tenga que abrirse una cuenta crypto. Además, su gerente de relaciones públicas, Vinícius Las Casas, también recibirá sus pagos en Bitcoin, convirtiéndose así en la primera dupla luchador-manager en recibir sus pagos en BTC.

“Las stablecoins también me ayudan a recibir los pagos de la UFC en dólares cuando busco que parte de mi salario esté en un activo menos volátil”, agregó. “Es por ello que busqué una solución que me garantice que mi trabajo me pague dividendos a futuro y que mi dinero no quede a merced de la inflación local”, aseguró el luchador.

La libertad de las criptomonedas

A través de tecnologías disruptivas, el funcionamiento de plataformas como la que eligió Nicolau simplifica y acelera los pagos dándole a los usuarios la libertad de percibir sus ingresos en criptomonedas o bien dinero fiat, según el país).

“Trabajar con Matheus ha sido una experiencia gratificante”, dijo Jonathan Chester, CEO de Bitwage. “Parte de nuestro servicio es educar, ayudar a establecer copias de seguridad y hacer que prueben el servicio por su cuenta. Nos importa difundir el conocimiento y educar a nuestros clientes para que se conviertan en verdaderos individuos soberanos”, agregó.

Cabe aclarar que el tratamiento no es exclusivo para atletas o clientes VIP, sino que está disponible para cualquier persona. Asimismo, destacó Chester, “Matheus representa nuestra tendencia de crecimiento exponencial en América Latina, con personas que optan por recibir pagos en Bitcoin y monedas estables para preservar el dinero que tanto les costó ganar”.

De esta manera, el peso mosca peleará este fin de semana el sábado 26 de marzo contra David Dvorak en Columbus (Ohio) y su cheque le llegará como Bitcoin a una dirección que él controla.