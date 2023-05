Criptomonedas y política: para definir su voto, 1 de cada 4 argentinos considera las propuestas cripto de los candidatos

El relevamiento precisa que quienes votaron a Juntos por el Cambio en 2021 otorgan más importancia a las propuestas sobre cripto de cara a las próximas elecciones que los del Frente de Todos: un 30% vs. un 17%, en ese orden.

Sin embargo, ambos grupos son superados por los votantes liberales, donde casi 6 de cada 10 (el 58%) dan una gran importancia a la cuestión cripto.

Quiénes son los que piensan en criptomonedas

Pese al criptoinvierno, casi la mitad de los sub-30 confían en las cripto. Y este nivel de confianza crece entre liberales y entre los votantes de Juntos por el Cambio (41% ) .

A su vez, los residentes en el norte del país son quienes más otorgan importancia a las propuestas sobre cripto al momento de definir su voto, con 37% del total de encuestados, seguidos por los de Cuyo y Patagonia, con el 32%.

Según el nivel educativo, 30% de quienes le asignan importancia cuentan con estudios secundarios y un 22%, con terciarios o universitarios, según el estudio destinado a relevar cómo inciden las criptomonedas en las preferencias electorales, el conocimiento sobre estas divisas y su nivel de adopción.

“Argentina es el 13º país con mayor adopción de cripto en el mundo, y el estudio confirma que, sin dudas, lo que propongan los candidatos en materia cripto será decisivo en su performance electoral, sobre todo entre los votantes sub-30”, analiza Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina.

Que este tema interese particularmente a los jóvenes no es un detalle menor, si se tiene en cuenta que los votantes de menos de 35 años aportan el 40% del padrón electoral, desconfían en general de la política y se preocupan por su futuro económico, según el reporte de la consultora Zuban Córdoba.

Además, esperan que los políticos tomen sus reclamos y preocupaciones y las transformen en propuestas y políticas públicas. Por eso, tendrán en cuenta a los candidatos que incluyan temas financieros que les interesen, como la regulación de las criptomonedas.

Criptomonedas: una cuestión de edad u orientación política

Finalmente, el estudio de Synopsis muestra que 81,4% de los consultados conoce o escuchó hablar de cripto y, de ellos, casi un 10% tuvo o tiene actualmente estas monedas, mientras que otro 24,2% desearía adquirirlas.

Por edad, los sub-30 llevan la delantera: 13% tiene o tuvo criptos y 35% desearía tener.

Con respecto a la inclinación política, los liberales son quienes más tienen o tuvieron monedas digitales y más desean adquirirlas: 27% y 29% , respectivamente.

De todas maneras, no hay grandes diferencias en este aspecto entre los votantes del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio: mientras los primeros tienen o tuvieron más criptos (11% vs. 7%), los segundos desean adquirir más de estos activos (24% vs. 16% del FDT).