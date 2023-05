El joven que pasó de vender hamburguesas a ser uno de los empresarios más ricos del mundo

El joven de origen chino inició su camino en los negocios en 2005, cuando se mudó a Shanghai para dar sus primeros pasos en el mundo del trading, creando Fusion Systems. La startup financiera estaba dedicada a la construcción de sistemas comerciales de alta frecuencia.

Después de 8 años al frente de esa compañía, un capitalista de riesgo cercano le contó sobre Bitcoin, una moneda digital que operaba con un novedoso mecanismo. El muchacho decidió arriesgarse y se lanzó de lleno en el mundo de las criptomonedas.

De esa manera, en 2013, CZ se convirtió en miembro del equipo que desarrolló Blockchain.com y, más adelante, se desempeñó como director de tecnología de OKCoin. En esta última empresa pudo aprender cómo se comercializaban activos tradicionales y digitales.

Zhao también inició su camino en cripto vendiendo su apartamento en 2014, para poder comprar Bitcoin (BTC). En ese entonces, el precio de BTC había tenido un desplome, de USD 600 a USD 200, pero, aun así, decidió seguir adelante con sus planes.

Los primeros pasos con Binance

Tras su paso por OKCoin, al menos durante un año, CZ decidió crear su propio exchange, Binance. La compañía se fundó en China, en 2017, pero rápidamente CZ trasladó sus servidores y sede a Japón, para anticiparse a la prohibición del comercio con criptomonedas que inició el gobierno chino en septiembre de 2017.

Para marzo de 2018, Binance estableció sus oficinas en Taiwán. Con este nuevo exchange, CZ ofreció una plataforma de trading con alta frecuencia en el mundo cripto, obteniendo como resultado, una Oferta Inicial de Monedas (ICO) valorada por 15 millones de dólares.

En menos de ocho meses de operación, Binance se convirtió en la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas en todo el mundo. Incluso, la compañía lanzó su propia cripto: Binance Coin (BNB).

Aunque al parecer todo iría bien, los primeros pasos de CZ con Binance no fueron sencillos. El ejecutivo tuvo que enfrentar varios desafíos debido a que la volatilidad del mercado de las criptomonedas hizo que se desplomara el valor de BNB, por debajo de su oferta ICO.

CZ Binance BIC 2.jpg CZ inició su camino en los negocios en 2005, cuando se mudó a Shanghai, para dar sus primeros pasos en el mundo del trading. (Foto BeInCrypto)

Como resultado, CZ estableció una estrategia para convertir a Binance en una compañía descentralizada con una fuerza laboral que se extendía de forma global. Esto hizo que, en solo 6 meses de su lanzamiento, la compañía se ubicara en los primeros lugares de exchanges y criptomonedas alrededor del mundo, entre otras cosas, por ofrecer diferentes y atractivos beneficios a sus usuarios.

Desde ese entonces, Binance ha llamado la atención por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de transacciones (1,4 millones por segundo) y su énfasis en la seguridad.

Actualmente, la compañía tiene múltiples plataformas y funcionalidades, expandiéndose para abarcar varias de las necesidades de los usuarios del mundo cripto.

Una fortuna afectada por la coyuntura de las criptomonedas

A pesar de que Changpeng Zhao debutó en el índice de riqueza de Bloomberg en enero de 2022, con un patrimonio de USD 96.000 millones, la coyuntura del mercado cripto lo ha afectado considerablemente.

Para inicios de mayo de 2022, esa fortuna se habría reducido a USD 16.000 millones. El negocio de Binance en Estados Unidos experimentó un descenso aún más pronunciado que el de Coinbase.

Tras la caída de Terra (LUNA), Zhao aseguró que Binance tenía 15 millones de tokens de Luna que había recibido a cambio de su inversión de 3 millones de dólares en 2018 en la red Terra, en la que se basa justamente Luna.

Según CZ, sus tokens Luna “nunca se movieron o vendieron” a partir del lunes 16 de mayo de 2022.

No obstante, el empresario cripto siempre ha mostrado un importante apoyo por el mundo de las criptomonedas, por lo que incluso, en abril de 2022, se refirió a la volatilidad de estas divisas.

“Es una nueva tecnología. No creo que deban preocuparse por ella, pero deben adoptarla. Es como el caso de las librerías. ¿Deberían haberse preocupado por internet? En teoría, no. Deberían haberlo abrazado y haber lanzado un portal de comercio electrónico por su cuenta para evitar competir con Amazon. Ahora pasa lo mismo. Los bancos comerciales deberían adoptar esta nueva tecnología. Si no lo hacen, entonces tal vez sí deberían inquietarse”.

La actualidad de Changpeng Zhao

El fundador y consejero delegado de Binance sigue ocupando el primer puesto en el ranking de los empresarios del mundo cripto con mayor capital.

De acuerdo a Forbes, para marzo de 2023, Changpeng contaba con una fortuna de USD 10.500 millones, que dista bastante de la que reportó en 2022, cuando sumaba 65.000 millones de dólares.

Sin embargo, ese no sería su mayor problema, ya que el mal momento que estaría atravesando CZ tiene más componentes.

Por ejemplo, recientemente, se dio a conocer que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusó a su compañía de ofrecer derivados con criptomonedas sin licencia a clientes estadounidenses.

De esta manera, el futuro de uno de los empresarios más importantes del ecosistema cripto todavía tiene mucho camino por recorrer.