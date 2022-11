Estafas cripto: cómo evitar los fraudes con criptomonedas

Por lo tanto, se vuelve indispensable conocer algunas recomendaciones fundamentales para evitar caer en estafas -personales o virtuales- relacionadas con criptomonedas.

Estafas con criptomonedas: revisar la información de la empresa

Como se debe hacer con cualquier inversión, antes de invertir dinero o de dejarse llevar por impulsos, hay que estudiar y conocer la mayor cantidad de información posible sobre la criptomoneda y el proyecto en cuestión.

Es decir: ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la empresa u organización que la respalda? ¿Cómo se proyecta a futuro? Estas son apenas algunas preguntas que los inversionistas de criptomonedas siempre deben tener presentes antes de cualquier transacción.

Toda la información debería poder encontrarse en el White Paper de la organización con la que se está interactuando. Estar bien informado es la mejor forma para identificar estafas y tomar decisiones acertadas.

Analizar en profundidad antes de decidir

Como es común en muchos casos de fraude, no solo en la industria cripto, los estafadores buscan presionar a las personas para que tomen decisiones apresuradas, prometiendo bonificaciones por tiempo limitado o descuentos si se invierte de inmediato.

Por lo tanto, siempre hay que tener claras las razones por las cuales se hace la inversión y no basar las decisiones en promesas infundadas o porque un grupo determinado de gente o un influencer lo está haciendo (también conocido como el bandwagon effect).

En cripto, se utiliza con frecuencia el acrónimo DYOR (do your own research), lo que en castellano significa, realiza tu propia investigación.

Escaparle a la promesa de ganancias fijas

Sin dudas, hay que evitar caer en las estafas de las propuestas multinivel, también conocidas como estafas piramidales, donde se propone efectuar una inversión de determinado monto para tener una renta asegurada y, donde sí se trae más gente, esto le genera un ingreso adicional al inversor.

No importa lo bien que le haya ido a quien lo está intentando convencer, la gran mayoría son estafas. Con las criptomonedas no hay mínimos ni máximos, niveles Gold, Platino o ningún otro.

Criptomonedas: proteger las llaves privadas

Varios métodos de fraude, como el phishing, buscan robar las llaves de billeteras virtuales o wallets digitales. Para mantener esa información a salvo se debe evitar guardarla en lugares que puedan ser vulnerables, por ejemplo, en la nube.

De igual manera, se debe evitar compartirla en páginas no oficiales o de empresas ilegítimas, las aplicaciones de cambio y monederos no solicitan esta información.

En definitiva, a medida que aumentan las transacciones y conforme el mercado de las criptomonedas crece en la región, también aumentan los casos de fraudes y delitos virtuales.

Por lo tanto, es importante que para poder acceder de manera segura a este nuevo paradigma económico y financiero es clave estar informado y tomar precauciones para saber cómo invertir el dinero y evitar caer en estafas a través de falsas promesas.