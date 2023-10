Mercado cripto

Este tipo de dólar explotó después de que el precio toque los 1.000 pesos

Los últimos días se vivieron momentos de fuerte corrida en el precio del dólar y, a medida que se acerquen las elecciones, la situación podría escalar. No obstante, existe un tipo particular de dólar que no tiene cepo e incluso, en ocasiones, ofrece mejor cotización que el dólar libre. De cuál se trata y cómo aprovecharlo.