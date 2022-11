Fintech: cuáles fueron los temas centrales que debatió la industria en el comienzo de su reunión anual

En tanto que, Mariano Biocca, director Ejecutivo de la cámara, destacó la calidad de los disertantes y la participación de representantes de organismos públicos “para enriquecer el debate y sumar perspectivas”.

De la experiencia de usuario al open banking

Al analizar la infraestructura fintech en la región, Natalia Salinas, Business Development de Pomelo, indicó que “cuando hablamos de finanzas embebidas, por ejemplo, podemos ver que hoy Starbucks tienen más tarjetas emitidas que American Express”.

En tanto que, sobre la importancia de la experiencia del usuario, Emiliano Maza, PM & UX Lead en Facturante, señaló que “es fundamental recabar toda la información del usuario hasta el más mínimo detalle para que el resultado sea una sonrisa cuando termina el proceso de uso de la plataforma”. En definitiva, agregó, se trata de humanizar el proceso tecnológico y evolucionar los hábitos analógicos para que sean más ágiles y flexibles”.

A su turno, durante el panel sobre Open Banking en Argentina, Rafael Soto, CEO de Modo, aclaró que “el usuario es dueño de sus datos y decide cómo quiere utilizarlos a nivel de producto, de información, a quién quiere entregársela y para qué. Para que no esté preso de una entidad financiera”. Asimismo, explicó, “empezamos a analizar con los bancos para entender cuánto los usuarios valoran el tener su información consolidada”.

Fraudes y ciberseguridad en Fintech

Por otro lado, la primera jornada también incluyó otro tema que preocupa a la industria: fraudes y ciberseguridad. “Podríamos pensar en por qué nos están atacando más, y por qué no nos estamos defendiendo lo suficientemente bien. La superficie de ataque se está incrementando un montón, hoy estamos conectados por más canales digitales, y tenemos más activos digitales de los cuales se pueden agarrar los atacantes”, aseguró Federico Hombre, cofundador de Whalemate.

Mientras que Pablo Paccapelo, director Forensic Services de KPMG, dijo que “hay desde atacantes que recién se inician hasta grupos organizados, que apuntan a empresas que crecen rápido y que por ende necesitan llevar la seguridad al mismo ritmo, y eso a veces es un desafío interesante”. Y agregó: “Hace tiempo atrás era impensado que los atacantes publiquen una encuesta para identificar qué compañías preferiría atacar la gente, cuando hacen esto, identificando las firmas target, es porque tienen un pie adentro”.

Por su parte, Silvana Colasurdo, manager de Penta Security Solutions, reconoció que “casi todas las empresas le delegan la seguridad al usuario, que debe chequear la contraseña, tener la doble autenticación, y no es así. Muchas empresas no se dan cuenta de que la API de la aplicación está abierta a todo el mundo”. Al respecto, aclaró: “Le pusiste muchas trabas al usuario, pero no te das cuenta de que la seguridad la tenés que manejar desde el punto de vista del desarrollo; tenés que desarrollar una app segura, no que sea difícil de usar y la seguridad hay que concebirla desde el momento cero”.

El encuentro continuará de manera presencial el día 2 de noviembre.