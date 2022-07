Metaverso: cómo la experiencia virtual ya se infiltró en la gente y en el mundo crypto

De esa manera, los encuestados dejaron en claro que el mundo emergente del metaverso no es meramente virtual, sino que ya es parte del mundo real. De hecho, 6 de cada 10 prosumidores (aquellos consumidores que son early adopters de nuevas tendencias en tecnología, moda o estilos de vida a nivel mundial) consideran las experiencias en línea tan reales como las experiencias físicas.

Por ejemplo, el informe revela que, mientras el 73% de los prosumidores (85% en Argentina) creen que el metaverso ampliará el alcance de las experiencias de los humanos, al 70% de los consumidores principales (62% en Argentina) les preocupa que ser sumergido en mundos virtuales matará el deseo de las personas de explorar el mundo físico.

En este sentido, es importante aclarar que, en la actualidad, los prosumidores son los principales influenciadores e impulsores del mercado. Más allá de su propio impacto económico, son clave porque influyen en las elecciones de marca y comportamientos de consumo de otros. Y, aquello que los prosumidores hacen hoy, los consumidores principales lo harán -probablemente- dentro de 6 a 18 meses.

Metaverso: prosumidores preparados para una meta-vida

En los últimos meses, el metaverso ha estado en todas partes: en las noticias, en las agendas financieras y en la mente de los consumidores. Y solo seis meses después de que Facebook fuera renombrado como Meta, el mundo descubrió que el metaverso ya se ha infiltrado en la conciencia pública: 89% de prosumidores globales (98% en Argentina) y el 73% de la corriente principal (84% en Argentina) ya oyeron hablar de esta palabra de moda.

Metaverse.jpg Metaverso: en los últimos meses se ha ido metiendo en todas partes, desde las noticias hasta en agendas financieras y en la mente de los consumidores.

Sin embargo, esa conciencia no está distribuida uniformemente. Los mercados emergentes y los países con poblaciones más jóvenes están más en sintonía con la nueva frontera tecnológica y su potencial.

Por ejemplo, mientras el 95% o más de los prosumidores están familiarizados con el metaverso en Argentina, Brasil, México, Perú, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos (países con edades medias que oscilan entre los 29 y los 33), esa cifra desciende a solo el 60% en Japón (edad media 48) y al 73% en la República Checa (43).

Web3: nuevas reglas para un nuevo mundo

El metaverso será parte de Web3, un futuro de internet basado en la descentralización y la monetización a través de la blockchain. Lo que no está claro es quién o qué controlará estas plataformas y en qué medida.

Al respecto, consultados sobre cuál sería su preferencia, 43% declaró que los metaversos deberían ser propiedad pública, de propiedad común (55% en Argentina opina de esta manera).

Sin embargo, hay apoyo para que los gobiernos regulen el comportamiento de los usuarios en estos nuevos mundos. Casi tres cuartas partes de encuestados quieren que los comportamientos delictivos en el metaverso sean controlados y castigados tal como lo son en la vida real.

Por otro lado, se exploró en qué están dispuestas a gastar dinero las personas en el ámbito virtual y el entretenimiento en vivo fue el gran ganador, con el 55% de la gente dispuesta a comprar una entrada para un concierto o evento digital.

No obstante, casi 4 de cada 10 gastarían dinero en ropa digital para sus avatares en línea; y 43% estaría dispuesto a comprar una propiedad digital, por ejemplo, un terreno o una casa/edificio.

Qué pasa con los NFTs

También hay interesados en tokens no fungibles (NFT). Casi la mitad de los consultados admiten que no entienden cómo funcionan las NFT y las criptomonedas, pero dicen que parecen una buena inversión. Es ese tipo de actitud lo que permitió que el mercado mundial de NFT alcanzara los US$ 41.000 millones en 2021.

De todas maneras, la mayoría no es tan libre con su dinero. Alrededor de 7 de cada 10 no pagarían más de US$1.000, si es que pagarían algo, por el arte digital.

Por último, el relevamiento concluye que la presencia de las marcas en el metaverso solo será bienvenida siempre que traigan algo a la mesa.

Por eso, más allá de enriquecer la experiencia en línea, las marcas deberán agregar valor para crear relaciones más sólidas con sus consumidores ya que, en especial los prosumidores, son conscientes de su valor como compradores, embajadores e influyentes, y esperan ser recompensados por su compromiso con dinero en efectivo, mercadería gratis y NFTs, finaliza la encuesta.