¿Otro colapso cripto? Entre cargos penales y fianzas millonarias renunció el CEO de Binance

Además, de acuerdo a las denuncias, el empresario habría usado la compañía para "engañar a los inversores a través de un fondo con sede en Suiza (Sigma Chain)", también propiedad de CZ, con el objetivo de inflar el volumen de operaciones en la filial estadounidense de Binance. Al respecto, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) culpó a Binance de ofrecer "venta de derivados de criptomonedas y futuros sin estar registrados en el servicio de la entidad".

No obstante, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que encabeza Gary Gensler, fue uno de los organismos de regulación que más persiguió y denunció a la plataforma cripto de Zhao en los últimos meses: 13 acusaciones en junio por violar leyes federales que incluyen actuar como un operador no registrado y estafar a los inversores. De hecho, Gensler afirmó que Zhao y su empresa formaron una “amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación de información y evasión calculada de la ley”.

De todas formas, es importante aclarar que la SEC no participa de este acuerdo que derivó en la renuncia de CZ; ya que la investigación es encabezada por el área de lavado de dinero y recuperación de activos de la división penal, junto con la división de seguridad nacional y la Fiscalía de Estados Unidos en Seattle.

Crisis en Binance: qué declaró Changpeng Zhao

A través de su cuenta en Twitter, el ahora ex CEO de la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, difundió un mensaje para referirse a la situación en la que se encuentra. "Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para la compañía y para mí. Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que seguirá creciendo y sobresaliendo", escribió CZ.

Por supuesto, aprovechó para aclarar que no cometió estos delitos: "Binance no se apropió indebidamente de los fondos de los usuarios", "no ha participado en ninguna manipulación del mercado", expresó.

Asimismo, Zhao tuvo unas palabras para quien sería su reemplazo, Richard Teng, director Global de Mercados Regionales: "Richard es un líder altamente calificado y, con más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros, guiará a la empresa a través de su próximo período de crecimiento. Se asegurará de que Binance cumpla con nuestra próxima fase de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento". Y remarcó que "con Richard y todo el equipo, estoy seguro de que los mejores días para Binance y la industria de la criptografía están por venir".

Finalmente, el empresario cripto ofreció señales acerca de su futuro inmediato: "Como accionista y ex director ejecutivo con conocimiento histórico de nuestra empresa, permaneceré a disposición del equipo para responder consultas según sea necesario, de conformidad con el marco establecido en las resoluciones de nuestras agencias estadounidenses".

Más adelante, indicó que "primero tomaré un descanso. No he tenido un solo día de descanso real (con el teléfono apagado) durante los últimos 6 años y medio. Después, mi pensamiento actual es que probablemente haga algunas inversiones pasivas, siendo un accionista minoritario en nuevas empresas en áreas de blockchain/Web3/DeFi, IA y biotecnología. Estoy feliz de poder finalmente tener más tiempo para dedicarlo a analizar DeFi".

Y terminó aclarando que: "No me veo otra vez como director ejecutivo impulsando una startup. Estoy contento de ser un emprendedor (afortunado) de una sola vez. Si hay oyentes, puedo estar dispuesto a ser mentor de un pequeño número de futuros emprendedores, de forma privada. Al menos puedo decirles lo que no deben hacer".