Respaldo del CEO de Globant, Martín Migoya, para el ecosistema cripto: "Está muy fuerte y tiene raíces sólidas"

-¿Cómo surge tu interés por esta industria y cómo la vez en la actualidad?

M.M.- El mundo cripto es lo mismo que sucedió con la invención de Internet y las redes sociales, esta web 3.0 viene a inventar un nuevo tipo de tecnología soberana que tiene infinidad de casos de uso y de formas de aplicación. Más allá de altas y bajas, que van a suceder siempre, verdaderamente, la industria cripto está muy fuerte y tiene raíces muy sólidas. Pueden pasar cripto inviernos o crisis, como pasaron en todas las cosas que yo he hecho, encarado y visto en mi vida. Esta es una más y lo importante es estar fuertes para poder florecer nuevamente cuando la industria vuelva a ponerse en marcha.

-¿Qué lectura hiciste del colapso de FTX?

-Obviamente, casos como el de FTX no son buenos para el ecosistema en el corto plazo, pero en el largo plazo forman parte de un proceso de limpieza, de purificación, de hacer al ecosistema más sólido, como una fase que tiene que pasar. Puede ser que tenga una forma u otra forma, que nos guste o que no nos guste, pero este proceso tiene que suceder. Por supuesto, es muy doloroso para gente que tenía sus ahorros ahí o que creyó en ese proyecto, pero eso no le quita validez de ninguna manera al resto del ecosistema. Es decir, un error del fundador de FTX no le quita validez al modelo de todo lo que se está haciendo; por eso no podemos confundir las cosas.

-¿Encontrás similitudes con el modelo de las .com a fines de los años ‘90?

-Exactamente, pasó lo mismo en el 2000 cuando la burbuja de las empresas de internet explotó y un montón de compañías quedaron fuera del negocio. Por ejemplo, recuerdo que El Sitio era una empresa súper relevante en ese momento y poco después desapareció, no quedó nada. Esto que pasa en la industria cripto, me parece que es lo mismo.

migoya e infantino.jpg Martín Migoya y Gianni Infantino, presidente de FIFA, en el Mundial de Qatar. Globant acompaña a la entidad deportiva en su transformación digital. (Foto Twitter @migoya)

-¿Qué pensas de la fuerte y creciente adopción cripto en Argentina y del ecosistema local?

-Por naturaleza, el argentino es curioso y eso lo lleva a experimentar y profesionalizarse en aspectos que son difíciles de hacerlo de otra manera. Me gusta mucho la calidad, me gusta mucho el talento argentino en este aspecto, me encanta ver cómo los emprendedores inventan casos de uso acá en Argentina que no se ve en otro lado.

Es decir, las curvas de adopción de tecnología son dolorosas, tienen altas y tienen bajas, tienen momentos en los cuales uno se desencanta como nos desencantamos en el 2000 con Internet y de ese mismo momento, sin embargo, nació Amazon. Por eso digo que hay que ver todas las cosas con un poco de perspectiva. También tengamos en cuenta que es un ecosistema muy joven también y eso le agrega emocionalidad a la situación.

-¿Qué proyectos te llamaron la atención?

Por ejemplo, criptoladrillos para ahorrar en materiales de construcción o los chicos que hacen Agrotoken para ahorrar en soja o commodities, pero hay muchos más casos interesantes porque esto recién empieza.

-Tus propios hijos se lanzaron a emprender en el ecosistema cripto a partir de los NFT. ¿Qué pensás de su proyecto?

Quedé muy sorprendido y enamorado del proyecto. Por suerte, Enigma.art va muy bien y los chicos están muy concentrados en hacer activos de calidad. De hecho, ahora se viene una nueva colección NFT con Spinetta que no se puede creer.

-¿Qué consejo les diste?

-Mi consejo siempre es ir probando y buscando alternativas creativas. La verdad que si vos ves la trayectoria de Enigma es a partir de un contenido de calidad imbatible y para mí es el contenido de calidad más importante de América Latina. Más allá del momento actual de la industria, hay que ver estas propuestas de calidad con proyección a futuro.

-Entonces, pese a este difícil momento, ¿seguirás apoyando al ecosistema cripto?

-Por supuesto, absolutamente.