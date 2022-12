Santos Barrio, de Let´sBit: "Para avanzar como industria, hay que apuntar a pruebas verificables por los usuarios"

Con apenas 22 años, el joven rosarino ya cuenta con una extensa experiencia en la industria. Antes de Let´sBit, la billetera virtual con la que busca facilitar las finanzas de las personas con oportunidades de pagos, inversión y ahorro, fundó Qubit Brokers, una plataforma de cripto Brokerage y, en 2017, Quantum Fund. Además, durante los últimos 6 años se involucró estrechamente en la construcción del ecosistema y la enseñanza de cripto en universidades y asociaciones financieras de toda la región.

Ahora, su atención se enfoca en transmitir transparencia desde su compañía. “Estamos analizando la mejor forma de hacer una prueba de reservas que, como mínimo, debe contener direcciones de las billeteras de fondos on-chain (para que los usuarios puedan trackear el camino de los fondos), subir o hashear el documento en una blockchain pública, para evitar adulteraciones futuras y trabajar con auditores reconocidos, para los fondos en custodia centralizada”, explica.

Del colapso a la regulación de las criptomonedas

-¿Qué fue lo que más te sorprendió del colapso de FTX?

S. B.- Lo más extraño es que la caída no se provoca por un hackeo, como sucedía históricamente, sino por un mal manejo de los fondos por uno de los principales exchange del mundo. Eso genera pánico a nivel mercado, con los precios de Bitcoin o Ether, que cayeron significativamente; y pánico en otras plataformas, que quizás no tenían ninguna exposición a FTX, pero la desconfianza en la industria que generó hace que nadie quiera tener dinero en un exchange.

-¿Qué sacamos de todo esto?

-De ahí surgen grandes efectos. Uno, por ejemplo, regulatorio, ya que los reguladores de Estados Unidos, Bahamas y la Unión Europea salieron proactivamente a hacer acciones y apurar la agenda regulatoria que tenían. En ese sentido, podemos esperar un 2023 con un nuevo escenario de regulación cripto de Estados Unidos y, probablemente, en stablecoins. Tal vez la Unión Europea se vuelva más dura también.

Criptomonedas: "La desconfianza en la industria que generó FTX hace que nadie quiera tener dinero en un exchange", considera el cofundador de Let'sBit. (Foto Austin Distel - Unsplash)

-¿La clave es la regulación de la industria?

-Creo que la regulación cripto va a venir y vamos a empezar a tener regulaciones más similares a las bancarias que, sinceramente, tienen sentido después de lo que ha pasado con FTX. Es decir, que los exchanges deban probar al menos los fondos que tienen, poner algún seguro y proveer de mayores garantías que las que existen ahora. Es algo que sirve para los clientes, pero también nos hace madurar como industria.

-¿Una regulación dura hubiera evitado todo este colapso?

-Justamente, el problema fue que la regulación en Estados Unidos ha sido demasiado dura y poco amigable. Eso hizo que todo el trading mundial se vaya afuera de Estados Unidos a localizaciones offshore, como Bahamas o Seychelles, que tienen regulación nula. Es algo que te genera una selección adversa, porque la gente termina tradeando en el lugar menos seguro de todos en vez del más seguro.

Lo normal sería buscar que Estados Unidos y la Unión Europea sean el lugar donde se conduzca todo el trading a nivel mundial. Es decir, el trading de cripto seguirá, es una demanda porque soluciona problemas de mercado, pero necesitamos que sea en sitios seguros. En Estados Unidos, creo, lo de FTX no hubiese sido posible.

-¿Y cómo se protege al usuario en estos casos?

-Lo primero que debemos hacer como usuarios es analizar con quién estamos operando, con qué tipo de exchange. Una de las cuestiones que venimos diciendo los bitcoiners desde la vieja época es que la tenencia cripto que no vayan a usar en el corto plazo la mantengan en cold wallets o billeteras propias, con claves privadas, en lugar de un exchange.

Es decir, el rol de los exchanges debería ser como espacio para hacer operaciones de intercambio de monedas o para usar la tarjeta, no usarlos como un banco a largo plazo. Al menos hasta que tengamos una regulación más fuerte que permita que el usuario tenga claro qué es lo que está pasando con su dinero, especialmente cuando ese dinero está en una organización offshore, en un lugar no regulado.

Criptoinvierno y perspectivas en el mercado local

-¿Cómo fue el año para el mercado argentino?

-Lo que sucedió este año pasa en muchas industrias, pero Argentina se maneja distinto al resto del mundo en lo que respecta a cripto. Por una parte, estamos en un bear market, por lo cual el volumen a nivel mundial ha caído catastróficamente, pero nosotros estamos en volumen récord en este momento y eso ocurre porque cripto, en Argentina, es una gran fuente para cuidar tus finanzas y protegerte de la inflación.

Hoy, en el país, las criptomonedas se utilizan más para dolarizarse que para invertir en Bitcoin o Ether y eso es muy positivo en la industria.

-¿Qué pasará con el cripto invierno?

Puntualmente, usamos cripto no como cripto per se sino como herramienta para dar libertad financiera a las personas. Si Bitcoin sube o baja, Letsbit va a seguir creciendo porque los mercados latinoamericanos siguen teniendo problemas de devaluación de moneda, como el caso de Argentina o Colombia, por la inflación. Mientras siga existiendo cripto, los precios realmente no nos interesan.

Obviamente, a nivel bitcoiner o inversor individual quiero que termine el cripto invierno, aunque no frenará la expansión del mercado y los casos de uso a nivel global.

¿Cuáles son las expectativas para 2023?

Lo vemos como un año con expectativas muy altas y, en lo particular, será el año en que pasaremos de ser un exchange argentino a volvernos regionales, por lo que tenemos muy buenas sensaciones para el 2023.