El fuerte apodo que le pusieron al novio de Yipio de Gran Hermano en medio del escándalo: “Pasa un...”

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Pero eso no fue todo. Desde Uruguay también aparecieron nuevas versiones comprometedoras sobre el novio de Yipio. Según contaron en distintos programas, habrían salido a la luz conversaciones de tono erótico que Mathias Centurión mantenía con otras mujeres incluso antes del ingreso de la participante al reality de Telefe.

En medio del debate, Ochoa volvió a disparar una frase que generó revuelo en el estudio. “Muchos de los que Mathias se chamuya piensan que se ofrece como un servicio sexual”, aseguró sin filtros.

Por su parte, La Barby intervino con un comentario picante que rápidamente encendió la polémica en redes sociales: “Un gato sale entre 50.000 y 70.000 pesos por hora”.

Como si toda la controversia no alcanzara, en un ciclo de streaming uruguayo también afirmaron que el novio de Yipio habría sido denunciado por sus dos hijos por violencia familiar y abandono, una acusación que terminó de sacudir el escándalo alrededor de Mathias Centurión.

nuevos chats del novio de Yipio con otras mujeres - captura LAM

Cuál fue la polémica frase de Laura Ubfal por Yipio de Gran Hermano que desató fuertes críticas en Uruguay

La reciente e inesperada decisión de Yipio de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) el miércoles pasado sigue provocando repercusiones dentro y fuera del reality. Mientras los participantes aún intentan entender qué ocurrió, en las últimas horas se desató una fuerte polémica a raíz de unas declaraciones de Laura Ubfal que no pasaron inadvertidas en Uruguay.

Todo ocurrió durante un móvil para DDM (América TV), donde la histórica panelista del Debate opinó sobre el escándalo que rodeó la salida de la humorista y apuntó contra quienes difundieron información vinculada a Mathias Centurión, novio de la participante.

Cabe recordar que en los últimos días circularon supuestos chats de Centurión con otra mujer mientras Yipio permanecía aislada en la casa más famosa del país, situación que generó un enorme revuelo en redes y alimentó todo tipo de versiones.

En ese contexto, Laura Ubfal, quien desde el comienzo del programa se mostró cercana a la participante y defendió su actitud dentro del juego, lanzó una frase que terminó encendiendo la controversia del otro lado del Río de la Plata.

“¿Sabés qué pasa, Mariana? Hay una compañera nuestra, panelista, que es muy amiga de este señor del streaming y ella es la que puso estas cosas espantosas contra el novio de Yipio”, expresó la periodista al referirse a la difusión de los chats atribuidos a la pareja de la comediante.

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Sin embargo, la parte más comentada llegó segundos después, cuando profundizó sobre el tema y deslizó: “Hay toda una interna en Uruguay que se conocen entre ellos porque son seis, pero bueno, también tienen acá a veces prensa”.

La frase rápidamente se viralizó en X y provocó una catarata de reacciones entre usuarios uruguayos, muchos de los cuales interpretaron sus dichos como una descalificación hacia el país vecino.

Varios internautas salieron al cruce de la panelista y recordaron el éxito que tuvieron figuras uruguayas en realities argentinos. Muchos remarcaron que tanto Bautista Mascia como Santiago Tato Algorta, campeones de las ediciones anteriores de Gran Hermano, son oriundos de Uruguay.

“Somos 6, de esos 6 dos son ganadores de GH, el otro de Operación Triunfo, imaginate…”, escribió un usuario. Mientras que otros ironizaron: “Somos 6 pero 2 ya fueron campeones” y “De 6, les metimos 2 ganadores. Mirá que somos cracks eh”.

De todos modos, también hubo quienes defendieron a Laura Ubfal y aseguraron que sus palabras fueron sacadas de contexto. “6 panelistas. Yo soy uruguaya y entendí perfecto”, sostuvo una usuaria. En la misma línea, otros comentaron: “Dijo 6 por los periodistas no por la gente ni el país” y “Se refería a la cantidad de streaming que hay”.