Revelan el impensado trabajo oculto de Franco Zunino de Gran Hermano: "Tiene..."

"¿Sos la mujer su vida?", le consultó Robertito Funes Ugarte. "Espero que sí, me nombra constantemente, hace dos meses que estamos", precisó ella.

Y ante la pregunta que Zunino fue stripper antes de su ingreso a Gran Hermano, Mica respondió con total sinceridad en base a lo que le contó la madre de él.

“No es verdad, yo hablo mucho con la mamá y me dijo que no, que lo convocaron dos veces para un show y él tiene un lomazo, así que está bien”, contestó entre risas.

En su perfil de Instagram, en tanto, Zunino se muestra apasionado del cuidado de su figura y el gimnasio, por lo que crecieron los rumores de su pasado como stripper, algo que Micaela aclaró que sí hizo algunos shows aprovechando su trabajado físico pero que no era su trabajo principal.

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El apasionado beso de Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino en Gran Hermano

La cantante Gladys La Bomba Tucumana le dio un beso apasionado a Franco Zunino en Gran Hermano y la casa quedó en total shock.

Tras la cercanía que consolidaron en los últimos días, Gladys no dudó y le dio un beso en la boca a Zunino, escena se volvió viral en cuestión de minutos.

La romántica escena ocurrió en medio de una charla grupal con Yanina Zilli, Emanuel y Danelik. La artista tropical se acercó a Zunino con intención de darle un beso en la mejilla, pero él giró la cara y quedó con los labios cerca de los de ella.

La señal fue suficientemente clara: Gladys le tomó la cara a Zunino con las dos manos y lo besó en dos oportunidades.

La diferencia de edad entre ambos de 36 años no pasó desapercibida y fue tema de debate al instante desde las redes sociales, que se llenaron de opiniones encontradas a favor y en contra del vínculo.