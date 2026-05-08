Revelan el impensado trabajo oculto de Franco Zunino de Gran Hermano: "Tiene..."

Franco Zunino y Gladys la Bomba Tucumana se muestran cada vez más cerca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, vínculo que parece crecer en confianza con el correr de los días.
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Micaela, la novia de Franco Zunino, habló del pasado del participante de Gran Hermano y confirmó qué hizo antes de ingresar al reality.
Franco Zunino y Gladys la Bomba Tucumana se muestran cada vez más cerca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, vínculo que parece crecer en confianza con el correr de los días.
Lo cierto es que ante el revuelo que generó la buena onda entre el joven y la cantante tropical, quien apareció en escena es Micaela, quien hace dos meses que sale con el personal trainer de Berazategui.
En diálogo con el ciclo A la Barbarossa (Telefe) la joven confirmó que tiene intenciones de ingresar al reality para sorprender a Zunino y aportó detalles del pasado del joven.
"Siento que es un juego pero bueno si tengo la oportunidad de entrar vamos y hacemos quilombo, olvidate. Causaría algo nuevo si entro", indicó Mica.
"¿Sos la mujer su vida?", le consultó Robertito Funes Ugarte. "Espero que sí, me nombra constantemente, hace dos meses que estamos", precisó ella.
Y ante la pregunta que Zunino fue stripper antes de su ingreso a Gran Hermano, Mica respondió con total sinceridad en base a lo que le contó la madre de él.
“No es verdad, yo hablo mucho con la mamá y me dijo que no, que lo convocaron dos veces para un show y él tiene un lomazo, así que está bien”, contestó entre risas.
En su perfil de Instagram, en tanto, Zunino se muestra apasionado del cuidado de su figura y el gimnasio, por lo que crecieron los rumores de su pasado como stripper, algo que Micaela aclaró que sí hizo algunos shows aprovechando su trabajado físico pero que no era su trabajo principal.
La cantante Gladys La Bomba Tucumana le dio un beso apasionado a Franco Zunino en Gran Hermano y la casa quedó en total shock.
Tras la cercanía que consolidaron en los últimos días, Gladys no dudó y le dio un beso en la boca a Zunino, escena se volvió viral en cuestión de minutos.
La romántica escena ocurrió en medio de una charla grupal con Yanina Zilli, Emanuel y Danelik. La artista tropical se acercó a Zunino con intención de darle un beso en la mejilla, pero él giró la cara y quedó con los labios cerca de los de ella.
La señal fue suficientemente clara: Gladys le tomó la cara a Zunino con las dos manos y lo besó en dos oportunidades.
La diferencia de edad entre ambos de 36 años no pasó desapercibida y fue tema de debate al instante desde las redes sociales, que se llenaron de opiniones encontradas a favor y en contra del vínculo.