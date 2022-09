The Merge: qué cambia para los usuarios y qué hacer si tenes criptomonedas

De qué se trata la modificación. Actualmente, se utiliza Proof of Work (PoW) como mecanismo de consenso, pero ahora pasará a fusionarse con una capa de validación en la que se viene probando el sistema Proof of Stake (PoS), llamada Beacon Chain.

Por supuesto, este evento estará acompañado de otros procedimientos que -en conjunto- ayudarán a hacer de Ethereum una red con mayor eficiencia energética, menor riesgo por centralización, menos chances de hackeos, más seguridad y mayor escalabilidad.

Pero claro, semejante cambio, genera muchas dudas, preguntas e incertidumbre. Por eso, cabe repasar los puntos clave que todo usuario debe conocer sobre The Merge de Ethereum.

Criptomonedas: qué pasará con quienes tengan Ethers

Aquellos usuarios o inversores que posean Ethers (ETH, la criptomoneda de Ethereum) en sus wallets, no deberán preocuparse por nada. Tampoco deberán realizar ninguna acción puntual por La Fusión.

Ninguna de las operaciones anteriores se borrarán, ni desaparecerá el saldo en ETH que ven los holders. De hecho, todo seguirá igual, solo que ahora con un sistema de procesamiento que promete ser más rápido y escalable.

Esta actualización prepara el terreno para que en 2023 haya más mejoras y se reduzca el costo de crear y transaccionar en Ethreum.

Por su parte, en las interacciones en dapps y en el ecosistema web3, tampoco habrá cambios.

Ethereum DeFi bitcoin criptomonedas.jpg Ether: qué pasará con la criptomoneda, a partir de The Merge.

Un dato clave para usuarios. Lo más importante para los usuarios y holders, es saber que no hace falta hacer swap de ETH a ningún otro token, ni venderlo, ni retirarlo de la wallet. En este sentido, y por las constantes estafas que circulan en torno a las criptomonedas, es fundamental desestimar ofertas para comprar "el nuevo token de Ethereum", "ETH2.0" u otras trampas por el estilo.

The Merge: qué cambios trae el mecanismo PoS

En primer lugar, hay que explicar que el PoS o Proof of Stake es el mecanismo que dicta todas las reglas e incentivos para que los validadores de las transacciones de Ethereum lleguen a un acuerdo sobre el estado de la red.

Al respecto, The Merge busca mejorar la eficiencia de la red Ethereum al eliminar la necesidad de un minado que hace un uso intensivo de la energía y la capacidad de cálculo o procesamiento.

Además, se elimina la recompensa que se entregaba luego de crear un nuevo bloque. Una vez completado The Merge, se espera que la huella de carbono de cada operación en Ethereum se reduzca a un 0,05% de su impacto ambiental actual.

Cómo funcionará PoS y qué pasa con los validadores

Esta actualización podría ayudar a una mayor descentralización en Ethereum, mediante la democratización al acceso a ser validador de la red. Para ser validador de ETH post PoS, la cifra se va a mantener en 32 ETH para activar un validador propio, pero ya no será necesario contar con hardware específico como sucede hasta ahora con PoW.

Si en Proof of Work la validación criptográfica está asegurada por el consumo energético, en Proof of Stake lo está por los fondos cripto que ya tiene el candidato a minar, y que deposita temporalmente en la red para poder hacerlo.

En principio, no habrá cambios en el costo de operar sobre Ethereum, ya que el paso de PoW a PoS no modifica ningún aspecto de la red que tenga que ver con el costo de gas fee.

Sin embargo, The Merge es un paso hacia próximas mejoras como el sharding, que en el futuro sí podría bajar el gas fee al permitir la producción paralela de bloques.

Cambio de Ethereum: otros datos clave para entenderlo

En cuanto a los plazos, The Merge reducirá un poco los tiempos de operación, asegurando que se genere un bloque cada 12 segundos, en lugar de los 13 o 14 actuales.

Tengamos presente que Bitcoin realiza 7 transacciones por segundo como máximo. Y las dos marcas de tarjetas de créditos y procesamiento de pagos más grandes del mundo tienen una capacidad de transacciones por segundo de 24.000 y 5.000.

Para entender mejor estas cifras, Sebastián Serrano, cofundador y CEO de Ripio y uno de los mayores estudiosos y especialistas en blockchain, explica que “con el cambio a PoS y luego de que se complete el Surge, la capacidad de la red pasará de 15 transacciones por segundo (tps) a 100 mil transacciones por segundo".

Como vemos, The Merge no viene solo, sino que está acompañado de otros procesos con nombres curiosos: The Surge (después de esto, la capacidad de la red pasará de 15 a 100 mil transacciones por segundo); The Verge; The Purge y The Splurge.

Definitivamente, Ethereum evoluciona todo el tiempo y nos va a seguir sorprendiendo. Por lo tanto, de momento, es clave entender esta actualización como una bisagra para la implementación de próximas mejoras a la escalabilidad de la red.