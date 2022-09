Qué es The Merge, la esperada fusión de Ethereum

Es decir, The Merge fue creada para que la red pueda tener una forma más eficiente de verificar las transacciones, eliminando la minería PoW (Proof-of-work). Una vez que la Fusión se complete con éxito, los validadores reemplazarán a los mineros y nodos en Proof-of-Stake (PoS). En otras palabras, con esta actualización que involucrará a la red Ethereum, se abandonará la minería tradicional.

Como resultado de La Fusión, Ethereum ya no necesitará mineros ni usuarios con computadoras poderosas para resolver acertijos matemáticos complicados para proteger la red y crear nuevas monedas. Por el contrario, esta criptomoneda cambiará al mecanismo de consenso PoS, que involucrará a los propietarios de ether (ETH) apostando sus monedas para convertirse en validadores.

The Merge: por qué Ethereum tomó esta decisión

La Fusión surge debido a que el mecanismo PoS reduce significativamente la barrera de entrada para que los usuarios se conviertan en validadores en la red. Esto es casi lo opuesto a la minería, donde se requiere un hardware costoso para extraer y alimentar la red.

Después de The Merge, los usuarios podrán apostar su ETH para convertirse en validadores que crean nuevos bloques en la cadena y procesan transacciones.

BIC 1.jpg Ethereum: The Merge fue creada para que la red pueda tener una forma más eficiente de verificar las transacciones, eliminando la minería PoW.

Pero esto no es todo. Al hacer esta actualización, Ethereum se volverá más ecológico, debido a que el cambio a PoS también supone un gran impacto en su huella de carbono.

En cifras compartidas por la Fundación Ethreum, The Merge reducirá el consumo de energía de la red en un 99,95%. Posteriormente, la industria de NFT también podrá finalmente esquivar todas las críticas en torno a su impacto en el medio ambiente.

Con todo esto, La Fusión ha sido uno de los mayores desarrollos de Ethereum, y de acuerdo a Bloomberg Intelligence, puede resultar en una mayor adopción institucional, ya que la transición podría acelerar el ascenso de Ethereum a una inversión de nivel institucional, y el crecimiento de esta cripto dependerá de su fortaleza como herramienta social y económica.

En pocas palabras, esta fusión es básicamente el cambio de un mecanismo de consenso de PoW a PoS para validar transacciones y asegurar la red. Esta actualización se realizará en tres etapas:

6 de septiembre de 2022: la actualización de Bellatrix.

la actualización de Bellatrix. 15 de septiembre de 2022: actualización de París.

actualización de París. Principios de 2023: la actualización de Shanghái.

Ethereum: qué representa The Merge para los usuarios

Según Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, no se espera ningún efecto adverso de esta actualización, ya que la mayoría de la comunidad de Ethereum apoya la fusión.

The Merge cambiará la estructura del bloque, la sincronización del bloque, los cambios del código de operación y cambiará el potencial de reorganización de los tipos de bloque.

Todo eso significa que la mayoría de los usuarios de Ethereum no notará dicha transición, pues no habrá cambios dramáticos de la noche a la mañana en el precio del gas ETH o en la velocidad de las transacciones.

Por otro lado, Buterin también indicó que una de las principales razones por las que se hace esta actualización es la seguridad. Para el cofundador de Ethereum, “la prueba de participación PoS puede comprar algo así como 20 veces más seguridad por el mismo costo".

Cómo prepararse para The Merge

De acuerdo a Stormgain exchange, lo más importante que deben tener en cuenta los usuarios de ETH es que no deben hacer nada extraño frente a la actualización, pues no se requiere ninguna acción para realizar la actualización y los fondos existentes no se modificarán.

BIC2.jpg Criptomonedas: La Fusión ha sido uno de los mayores desarrollos de Ethereum.

Además, los titulares deben recordar sus claves, el acceso a la billetera, y toda la información de sus cuentas, y estar preparados para negociar con la volatilidad esperada durante el evento en sí, “en caso de que deseen utilizar al menos parte de su ETH para la especulación".

Stormgain también asegura que es importante saber que el precio de Ether podría seguir subiendo, pues lo ha estado haciendo en una tendencia positiva desde el anuncio de la fecha de The Merge a mediados de julio.

Esta tendencia podría continuar una vez se complete The Merge, debido a que Ethereum se volverá más escalable, más eficiente en energía y, por lo tanto, potencialmente más valioso.

No obstante, en ese sentido, Vitalik Buterin ha insistido en que The Merge aún no tiene un 'precio' para Ether. Según el cofundador de Ethereum, las opciones de compra de ETH para el período The Merge también empequeñecen las opciones de venta en términos de tamaño, otro indicador alcista.

Recientemente, Bank of America anunció que La Fusión hará que la adopción institucional de Ethereum aumente. Esto puede ocurrir debido a que inversores que tienen prohibida la compra de criptomonedas que operan con PoW, podrán comprar ETH sin mayores inconvenientes después de The Merge.

En efecto, como el Proof-of-Stake permite validar las transacciones y crear nuevos bloques en las blockchains sin la necesidad de la minería, esto facilitará las cosas a los inversores. En cambio, el PoS las mantiene seguras a través del staking, proceso en que los usuarios operan como nodos al bloquear sus criptomonedas en la red.

En todo caso, los expertos coinciden en que se espera que haya mucha volatilidad de precios en torno al evento en sí, seguido de un aumento sostenido en el valor a largo plazo, a medida que las ventajas de la actualización se demuestren.

(*) Periodista. Escribe sobre tecnología y criptoeconomía en medios de Colombia, España y Chile. Desarrolló su propio proyecto de contenidos tecnológicos. Es colaboradora del sitio especializado BeInCrypto, aliado de A24.com Crypto.