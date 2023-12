Tras sus problemas con las regulaciones en Estados Unidos, este exchange anunció mejoras en sus prácticas y controles normativos

Cuando se fundó la plataforma de criptomonedas Binance, todavía no se habían establecido los controles de cumplimiento adecuados que debía tener para desarrollar la empresa en que se estaba convirtiendo. No obstante, la compañía no dudó en reconocer su responsabilidad por los recientes hechos que terminaron en una crisis de liderazgo y sanciones económicas.