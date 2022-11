Web3, cómo será la evolución de internet según estos especialistas

Esta Web3 es la forma en que avanzamos hacia un mundo más eficiente y fácil de usar. Incluso, se podría decir también que la Web3 es la próxima iteración de Internet y busca transformar la forma en que las personas realizan transacciones comerciales en línea.

Este sistema facilitaría transacciones más rápidas, seguras y privadas. Además de crear oportunidades para que prosperen nuevas empresas.

“Web3 o web 3.0 se refiere a una posible versión futura de Internet, relacionada con las tecnologías públicas de cadena de bloques (blockchain)”, indicó Ulises Alzogaray, Country manager de Bitwage Argentina, plataforma dedicada al pago de honorarios en criptomonedas.

Web3, blockchain y descentralización

Según Alzogaray, el atractivo de la web 3.0 es que “está descentralizada”, por lo que en lugar de que los individuos accedan a Internet a través de servicios administrados por Google, Apple o Facebook, “poseen y gobiernan parte de Internet”.

Pantalla virtual web3 Foto rawpixel en freepik.jpg Web3 es una tecnología sobre blockchain y redes P2P, por lo que promete a los usuarios una experiencia completamente distinta a Web 2.0.

En ese sentido, explicó: “La web 3.0 no requiere permiso, lo que significa que las autoridades centrales no dictan quién usa qué servicios, ni requiere confianza, por lo que no es necesario un intermediario para realizar interacciones virtuales entre dos o más partes. En teoría, la Web3 también podría salvaguardar la privacidad del consumidor porque son estas autoridades e intermediarios los que realizan la mayor parte del trabajo”.

Por su parte, Franco Martínez, Defi researcher de la criptobilletera no custodial y multiblockchain, Defiant Wallet, expresó: “La Web 3.0 hace referencia a un conjunto de tecnologías que posibilitan la construcción de servicios online, semánticos y descentralizados, que aprovechan las nuevas tecnologías como la blockchain, para brindarnos un control total del contenido, una mejor seguridad y una gran privacidad”.

Asimismo, indicó: “El futuro de Internet es un futuro descentralizado y eso es algo que la web 3.0 ha comenzado a construir en la actualidad. Es decir, Web3 es una tecnología basada en la blockchain y las redes P2P, con lo que nos promete una experiencia completamente distinta a Web 2.0, pero, sobre todo, totalmente descentralizada, segura y sin intermediarios”.

La importancia de la privacidad

Sobrela privacidad de los usuarios, técnicamente, la Web3 también proporcionaría una mejor privacidad y seguridad.“Por supuesto, esta es una imagen utópica de Web 3.0 imaginada por los desarrolladores y partidarios de la tecnología blockchain, por lo que puede no ser tan equitativo en el plano real”, señaló Alzogaray.

Según su visión, las finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi, son un aspecto clave de la Web3 que está cobrando fuerza. “Esto implica ejecutar transacciones económicas IRL en la cadena de bloques sin la intervención de los bancos o el gobierno. Además, varias corporaciones importantes y organizaciones de capital de riesgo ya están invirtiendo dinero en la Web3, y es difícil concebir que su participación no resulte en alguna forma de control centralizado”, subrayó Alzogaray.

En tanto que, para Martínez, “nuestros datos personales son violados actualmente, monetizados e incluso convertidos en armas contra nosotros (publicidad), pero las soluciones descentralizadas están devolviendo a los usuarios el control total sobre su información”.

Y agregó: “Una de las principales características de la Web3, que la diferencia de la web que conocemos, es la ausencia de depósitos de datos centralizados, no estamos entregando nuestros datos a un tercero. La Web3 tiene como característica central la soberanía digital, brindando privacidad a sus usuarios”, afirmó.

web3 Foto fullvector en freepik.jpg Web3 se refiere a una posible versión futura de Internet, relacionada con las tecnologías públicas de la blockchain, indicó Alzogaray.

Desde Status, empresa que desarrolla bienes públicos para la Web3, el marketing manager Eduardo Erlo, aseveró que la web3 tiene importancia para usuarios y empresas: “Para las empresas, significa que tendrán que ser más conscientes de qué datos personales están recogiendo y cuál es la finalidad de esta recogida. Para los usuarios, esto significa más seguridad en sus datos personales, pero también más responsabilidad en lo que hacen en línea”.

Web3: control del valor y de los datos

En este escenario, Fernando Boiero, CTO de la billetera no custodial, multiblockchain y open sourse, Xcapit, reflexionó: “Como usuarios de internet necesitamos que sea más democrático, descentralizado, abierto y transparente. Necesitamos tener el control de los datos y de nuestro valor. Qué pasa, por ejemplo, si Linkedin, Uber o Mercado libre desaparecen y uno tenía toda su reputación en esas redes centralizadas. Dónde queda nuestra información, dónde queda la reputación, para qué, quién o cómo usan mi información”.

En efecto, enumera Boiero, la Web3 también aportaría:

Un cambio de mindset y nuevos casos de uso y negocios que no conocíamos.

Mayor redistribución de la información, el usuario se empodera y elige con quién y qué compartir con las empresas, pudiendo incluso cobrar por dar acceso.

La industria del arte y de la música tienen mayor visibilidad de artistas emergentes, por ejemplo. A la vez que esta y otras industrias, como la financiera, están obligadas a reducir estructura y tener menores costos, ya que blockchain quita intermediarios que no agregan valor .

. Genera la posibilidad de ejercer derechos que antes estaban vedados, como el de la privacidad.

Descentralización y tokenización

Por último, Martín González, CEO y cofundador del Marketplace de arte NFT, BAG (Blockchain Art Gallery), afirmó que la privacidad es solo una de las aristas de la web3, pero es mucho más que eso.

“La descentralización y la tokenización de activos físicos a gran escala mediante NFT y tokens fungibles será el gran salto en los próximos años, que permitirá a miles de industrias y servicios varios utilizar tecnología blockchain”, predijo.

Para terminar, puntualizó: “Las DAO serán de gran relevancia en ámbitos privados como públicos. Cuánto faltará para que votemos nuestros representantes o sus decisiones mediante una DAO o con sistema de voto cuadrático. Los cambios no solo serán económicos y tecnológicos, Web3 trae consigo cambios políticos y sociales muy potentes también”.