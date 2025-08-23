Colectivos: cuál es la histórica línea que deja de existir en CABA

Recorrido A:

Ida: Desde Plaza Constitución hasta la Estación de Transferencia de Vicente López, pasando por Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Jerónimo Salguero, Av. Córdoba, Concepción Arenal, Av. Elcano, Av. Cramer, García del Río, San Isidro Labrador y Av. Cabildo hasta cruzar General Paz e ingresar a Av. Maipú.

Regreso: Desde Av. Maipú por el Metrobús Norte, Av. San Isidro Labrador, Pico, Av. Cramer, Av. de los Incas, Álvarez Thomas, Av. Scalabrini Ortiz, Av. Medrano, Bartolomé Mitre y Av. Brasil hasta Constitución.

Recorrido B (nuevo, absorbido de la 90):

Ida: Sale del Barrio 21/24 por Av. Osvaldo Cruz, Iguazú, Av. Iriarte, Zavaleta, Av. Vélez Sarsfield, Av. Entre Ríos, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Córdoba, Concepción Arenal, Av. Elcano, García del Río y Av. Cabildo hasta Vicente López.

Regreso: Desde Av. Maipú hacia Av. San Isidro Labrador, Av. Cramer, Av. de los Incas, Álvarez Thomas, Av. Scalabrini Ortiz, Av. Medrano, Bartolomé Mitre, Av. Garay, Av. Brasil y regreso al Barrio 21/24 por Iguazú y Osvaldo Cruz.

linea151

Recorrido C:

Ida: De Plaza Constitución hacia Colegiales, por Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Córdoba hasta Concepción Arenal y Álvarez Thomas.

Regreso: Desde Álvarez Thomas y Concepción Arenal, por Av. Scalabrini Ortiz, Av. Medrano, Bartolomé Mitre y Av. Brasil hasta Constitución.

Recorrido D (nuevo):

Ida: Une Plaza Constitución con Plaza Miserere, pasando por Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre.

Regreso: Desde Plaza Miserere por Bartolomé Mitre, Av. Garay y Av. Brasil hasta Constitución.

Los cuatro ramales se prestarán las 24 horas, con frecuencias que en hora pico van de 6 a 15 minutos según el recorrido. El parque automotor autorizado es de entre 55 y 78 colectivos.

La línea 90 durante años funcionó como ramal de la 111 y luego de la 168, hasta que en 2014 recuperó su numeración original.