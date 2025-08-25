Conmoción en San Lorenzo: murió Valentino Guzmán Zanni

Además, el club expresó su apoyo a los seres queridos del joven: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.

En homenaje a su memoria, San Lorenzo anunció tres días de duelo y cerró con un mensaje emotivo: “En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

En octubre de 2023, cuando Rubén Darío Insúa dirigía al plantel profesional, Valentino visitó a los jugadores de Primera en la ciudad deportiva y se fotografió con ellos, gesto que lo marcó profundamente.

Tiempo después, el propio juvenil compartió un mensaje que hoy resuena con fuerza entre sus compañeros y allegados: “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.