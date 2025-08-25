Conmoción en San Lorenzo: murió Valentino Guzmán Zanni

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, juvenil de 15 años de San Lorenzo, quien falleció este lunes luego de luchar contra una larga enfermedad.
San Lorenzo confirmó el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador que luchaba contra una enfermedad. El club decretó tres días de duelo y expresó su apoyo a la familia y a sus compañeros.
El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, juvenil de 15 años de San Lorenzo, quien falleció este lunes luego de luchar contra una larga enfermedad.
La noticia fue confirmada por la institución de Boedo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde expresó su pesar y decretó tres días de duelo en memoria del futbolista. El mensaje conmovió a toda la comunidad azulgrana y generó múltiples muestras de acompañamiento hacia su familia y entorno.
El comunicado del San Lorenzo por la muerte de un juvenil
“La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad”, publicó la entidad.
Además, el club expresó su apoyo a los seres queridos del joven: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.
En homenaje a su memoria, San Lorenzo anunció tres días de duelo y cerró con un mensaje emotivo: “En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.
En octubre de 2023, cuando Rubén Darío Insúa dirigía al plantel profesional, Valentino visitó a los jugadores de Primera en la ciudad deportiva y se fotografió con ellos, gesto que lo marcó profundamente.
Tiempo después, el propio juvenil compartió un mensaje que hoy resuena con fuerza entre sus compañeros y allegados: “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.