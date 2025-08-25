L-Gante confirmó su acuerdo con Tamara Báez: el monto que habría aceptado la influencer

También remarcó, en alusión a la salida del abogado Juan Pablo Merlo, quien hasta entonces representaba a Báez: "Al momento que no había intermediarios ni nadie con una intención de lucrar aparte del tema familiar se hizo más fácil".

Según trascendió, Báez aceptó que L-Gante le pase 2 millones de pesos mensuales, una cifra que representa una reducción respecto a los 5 mil dólares que se habían estipulado previamente como cuota provisoria.

Este acuerdo llega luego de que el cantante fuera impedido de salir del país por su deuda alimentaria, lo que lo llevó a acelerar las negociaciones.

L-Gante sufrió un atentado en su casa de Canning: todo lo que se sabe

El último domingo, en Infama (América TV), Laura Ubfal generó sorpresa al contar que L-Gante podría haber sufrido un atentado en su vivienda, situada en un barrio cerrado de Canning.

"Ayer a las 6 de la tarde, él subió un texto a sus redes diciendo que había perdido todo, que el fuego, pero nadie entendió nada porque a los cinco minutos lo borró", relató la periodista.

"L-Gante perdió todo. El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados. ¿Bomba o brujería?", agregó Ubfal, insinuando que el cantante sospecha de una agresión deliberada. "Cree que alguien se lo hizo", subrayó.

Este hecho se suma a una semana cargada de acontecimientos para el músico, quien recientemente firmó un acuerdo de cuota alimentaria con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. La firma se dio en un contexto poco habitual: en plena noche, sobre el capot de un vehículo, en medio de un evento, rodeado por su círculo íntimo y un abogado.

Ese acuerdo representó un giro en el vínculo entre ambos, que venía atravesado por denuncias cruzadas, medidas judiciales y una reconciliación que no prosperó. No obstante, el episodio ocurrido en su casa vuelve a colocar a L-Gante en el foco mediático, esta vez por razones que aún no se han esclarecido.