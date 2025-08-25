Atención! Un raro fenómeno astrológico llega tras 58 años: cómo afecta cada signo hasta 2027

El cielo de fines de agosto 2025 no solo trae movimientos personales, también colectivos. Urano en Géminis y Neptuno en Aries forman un sextil exacto el 28 de agosto, dando inicio a un ciclo que se extenderá hasta 2027.
El 28 de agosto se activa un sextil histórico entre Urano y Neptuno, que no se daba desde 1968, y que abre un ciclo de innovación y creatividad. Enterate cómo impacta en cada signo en esta nota.
🌠 Un raro evento cósmico vuelve tras 58 años: así impactará en tu signo del zodiaco
Un sextil es un aspecto armónico que abre oportunidades. Con Urano, planeta del cambio y la innovación, y Neptuno, planeta de la espiritualidad y la imaginación, se activa un campo fértil para la creatividad colectiva, el arte y las nuevas visiones sociales.
La última vez que se dio un sextil entre estos dos planetas fue en 1968, un año de grandes movimientos culturales y sociales.
Este nuevo ciclo puede traer revoluciones en la tecnología, la música, el cine y la espiritualidad.
Posible auge de movimientos artísticos con impacto comunitario y colaborativo.
Aire (Géminis, Libra, Acuario): explosión de ideas, conexiones innovadoras, activismo.
Fuego (Aries, Leo, Sagitario): impulso para crear y liderar nuevas causas.
Agua y Tierra: oportunidades para aplicar creatividad a lo práctico, especialmente en salud y sostenibilidad.
Participar en proyectos grupales.
Apostar por el arte, la escritura o la música como medios de expresión.
Confiar en la intuición y abrirse a lo nuevo.
El sextil Urano–Neptuno inaugura un tiempo de cambios colectivos que pueden transformar la forma en que entendemos el arte, la tecnología y la espiritualidad.