signo
agosto
ASTROLOGÍA

Atención! Un raro fenómeno astrológico llega tras 58 años: cómo afecta cada signo hasta 2027

El 28 de agosto se activa un sextil histórico entre Urano y Neptuno, que no se daba desde 1968, y que abre un ciclo de innovación y creatividad. Enterate cómo impacta en cada signo en esta nota.

El cielo de fines de agosto 2025 no solo trae movimientos personales, también colectivos. Urano en Géminis y Neptuno en Aries forman un sextil exacto el 28 de agosto, dando inicio a un ciclo que se extenderá hasta 2027.

Qué significa el sextil Urano Neptuno 2025 en astrología

Un sextil es un aspecto armónico que abre oportunidades. Con Urano, planeta del cambio y la innovación, y Neptuno, planeta de la espiritualidad y la imaginación, se activa un campo fértil para la creatividad colectiva, el arte y las nuevas visiones sociales.

luna negra ritual

Impacto histórico y cultural del tránsito Urano sextil Neptuno

  • La última vez que se dio un sextil entre estos dos planetas fue en 1968, un año de grandes movimientos culturales y sociales.

  • Este nuevo ciclo puede traer revoluciones en la tecnología, la música, el cine y la espiritualidad.

  • Posible auge de movimientos artísticos con impacto comunitario y colaborativo.

neptuno

Cómo afecta el sextil Urano Neptuno a cada signo del zodiaco

  • Aire (Géminis, Libra, Acuario): explosión de ideas, conexiones innovadoras, activismo.

  • Fuego (Aries, Leo, Sagitario): impulso para crear y liderar nuevas causas.

  • Agua y Tierra: oportunidades para aplicar creatividad a lo práctico, especialmente en salud y sostenibilidad.

luna negra signos 3 astrologia 0

Urano sextil Neptuno 2025: consejos para aprovechar su energía

  • Participar en proyectos grupales.

  • Apostar por el arte, la escritura o la música como medios de expresión.

  • Confiar en la intuición y abrirse a lo nuevo.

Urano sextil Neptuno y la creatividad social

El sextil Urano–Neptuno inaugura un tiempo de cambios colectivos que pueden transformar la forma en que entendemos el arte, la tecnología y la espiritualidad.

