Atención! Un raro fenómeno astrológico llega tras 58 años: cómo afecta cada signo hasta 2027

Qué significa el sextil Urano Neptuno 2025 en astrología

Un sextil es un aspecto armónico que abre oportunidades. Con Urano, planeta del cambio y la innovación, y Neptuno, planeta de la espiritualidad y la imaginación, se activa un campo fértil para la creatividad colectiva, el arte y las nuevas visiones sociales.