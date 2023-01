 Dani Alves y su semana en la cárcel por violación: partido de fútbol con presos y cambio de estrategia

Mientras espera que la Justicia investigue y se exprese sobre su causa, el deportista se aferra al fútbol. Aseguran que pegó buena onda con sus compañeros de celda y que jugó un partidito con ellos.

Además, un medio catalán aseguró que habló con el deportista: “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, dijo.

Alves admite que mantuvo relaciones sexuales con la mujer que lo denunció pero que ella dio su consentimiento para el hecho. El deportista está detenido en un espacio destinado a los agresores sexuales de menores entre los que estaría un hombre de apellido Coutinho que ya conocía a Alves.

Este hombre trabajó muchos años en el control de accesos de discotecas de Barcelona, entre ellas Sutton, y hasta fue custodio de Ronaldinho.

image.png

Más complicado, Dani Alves contrató al abogado de Lionel Messi

Dani Alves podría pasar un largo tiempo en prisión. Al futbolista brasileño, de 39 años, quien la semana pasada fuera detenido por los Mossos d’Esquadra tras una denuncia de agresión sexual en su contra, se le siguen acumulando testimonios en su contra. Mientras permanece en prisión preventiva, surgió un nuevo testigo que apuntó contra su accionar en la discoteca.

El periódico catalán La Vanguardia publicó que una de las jóvenes que había ido el pasado 30 de diciembre al local bailable Sutton de Barcelona con la víctima declaró ante la policía catalana que el exjugador de Pumas de México también se propasó con ella.

“Especialmente relevantes son las declaraciones de las dos jóvenes que acompañaban a la víctima, su prima y una amiga de ambas. La amiga relató a las investigadoras que el jugador brasileño la estuvo manoseando con violencia y que le puso la mano en sus partes íntimas hasta que logró zafarse y alejarse”, señaló el citado medio.