Cuti Romero, sin filtro sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina: "Si fuera por mí..."

"Leo es lo máximo como jugador. Va a ser una decisión personal y habrá que dejarlo. Vamos a apoyarlo", expresó el futbolista. Sin embargo, no pudo ocultar que quiere tenerlo como compañero por un tiempo más. "Individualmente, tengo que decir que me gustaría que siga, que llegue al próximo Mundial. Que Leo no se vaya nunca, si fuera por mí lo ataría en el predio de Ezeiza hasta el próximo Mundial", afirmó.