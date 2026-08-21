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Incertidumbre en la F1: revelaron la fecha límite de Alpine para definir el futuro de Franco Colapinto

Tras ratificar a Pierre Gasly, la escudería francesa debe resolver la continuidad de Franco Colapinto. Un portal italiano filtró la fecha clave.

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Flavio Briatore y Franco Colapinto. 

Flavio Briatore y Franco Colapinto. 

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ingresó en una semana decisiva. La escudería Alpine tiene que tomar una definición concreta respecto a la continuidad del piloto argentino en la categoría reina del automovilismo, una resolución que llegará inmediatamente después de la disputa del Gran Premio de Países Bajos.

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En los últimos días, la estructura francesa dio un paso importante en la conformación de su alineación al anunciar de manera oficial que el francés Pierre Gasly seguirá representando al equipo en la próxima temporada. Sin embargo, la falta de novedades sobre la renovación del joven oriundo de Pilar incrementó las especulaciones y la expectativa entre los fanáticos de la disciplina.

Cuándo vence la fecha límite de Alpine para definir el futuro de Franco Colapinto

Ante la falta de pronunciamientos públicos, un portal especializado de Italia investigó el panorama de las negociaciones y reveló la fecha límite que establece el vínculo entre ambas partes. Según la información difundida por esta fuente, el lunes 24 de agosto vence el plazo contractual que posee Alpine para ejercer la opción sobre el argentino.

El cumplimiento de esa fecha no implica de manera obligatoria que la escudería efectúe un anuncio oficial ante los medios ese mismo día. La fecha corresponde al vencimiento de los plazos legales establecidos en el contrato para ejecutar la extensión del vínculo o liberar el asiento.

Quiénes son los candidatos para completar la grilla de la Fórmula 1 el año que viene

El informe del medio italiano vincula el horizonte de Colapinto con los movimientos de otros nombres destacados del padrón, como una posible salida de Fernando Alonso de Aston Martin rumbo a Alpine por su estrecho vínculo con Flavio Briatore. Ese eventual traspaso podría desencadenar un efecto dominó en el mercado de pases de la categoría, que actualmente cuenta con ocho butacas sin confirmación oficial.

Pese a las especulaciones sobre la grilla del próximo torneo, las renovaciones más destacadas ya ratificadas incluyen la extensión de Max Verstappen con Red Bull hasta 2030, junto a la continuidad de Alex Albon y Carlos Sainz en el equipo Williams.

Dentro de las plazas que restan por definirse, Franco Colapinto se perfila como el principal favorito para mantener su lugar en Alpine, respaldado por la propia Fórmula 1, que valora el desempeño del piloto argentino como una apuesta sólida de cara al futuro.

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