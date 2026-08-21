Incertidumbre en la F1: revelaron la fecha límite de Alpine para definir el futuro de Franco Colapinto

Quiénes son los candidatos para completar la grilla de la Fórmula 1 el año que viene

El informe del medio italiano vincula el horizonte de Colapinto con los movimientos de otros nombres destacados del padrón, como una posible salida de Fernando Alonso de Aston Martin rumbo a Alpine por su estrecho vínculo con Flavio Briatore. Ese eventual traspaso podría desencadenar un efecto dominó en el mercado de pases de la categoría, que actualmente cuenta con ocho butacas sin confirmación oficial.

Pese a las especulaciones sobre la grilla del próximo torneo, las renovaciones más destacadas ya ratificadas incluyen la extensión de Max Verstappen con Red Bull hasta 2030, junto a la continuidad de Alex Albon y Carlos Sainz en el equipo Williams.

Dentro de las plazas que restan por definirse, Franco Colapinto se perfila como el principal favorito para mantener su lugar en Alpine, respaldado por la propia Fórmula 1, que valora el desempeño del piloto argentino como una apuesta sólida de cara al futuro.