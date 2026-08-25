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Dante Ortega y el ultimátum que le dieron sus papás: "Me mandaron a..."

Dante Ortega reveló que sus padres, Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, le hicieron un drástico llamado de atención. ¿Qué le dijeron?

25 ago 2026, 14:36
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Dante Ortega y el ultimátum que le dieron sus papás: Me mandaron a...

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Aunque viene de una familia emblemática del espectáculo, Dante Ortega eligió construir su propio camino de a poco. Hace años viene mostrando su faceta de cantante y compositor en las redes, y recién este año le llegó la gran chance de la mano de Es mi Sueño Famosos.

Dante debutó esta semana con muy buenas críticas y sorprendió a todos por su humildad. En Puro Show reconoció que todo tiene que ver con la crianza que le dieron sus padres y, como ejemplo, recordó el día en que lo mandaron a trabajar.

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"Hubo una época, en la pandemia, donde yo no estaba estudiando y mis viejos me dijeron que tenía que laburar. Fue una charla amena, y tenían razón", explicó.

Lejos de guardarle rencor a esa etapa, Dante la recuerda con cariño: "Fue una re linda experiencia, trabajé un tiempo ahí. Aprendí mucho... me costó porque a veces los clientes te tratan mal... sirve un montón".

También reconoció que todavía carga con algunas costumbres de "chico cómodo": "Tengo cosas de chico cómodo, me hago cargo. Ahora no tanto, pero mis papás me fueron marcando cosas como que juntara la mesa o me hiciera el desayuno para que entendiera que tenía que arreglarme solo, más allá de que alguien pudiera hacer cosas por mí".

Después de años manteniendo un perfil bajo, Dante empezó a mostrarse más y, con eso, también llegó el hate. "Ahora lo llevo mejor porque entendí que si voy a ser público, esto es parte de todo eso. Algunos te quieren, otros no. Al principio contestaba, pero ya no. No vale la pena".

Dante Ortega habló de la separación de sus padres, Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Dante Ortega también habló de cómo vivió, desde adentro, uno de los momentos más mediáticos para su familia: la separación de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, con la posterior aparición de Marcelo Tinelli en la vida de ella.

"Hay que dejar el ego de lado. Mis viejos hicieron lo que pudieron. Las separaciones no son fáciles y, como hijo mayor, traté de ayudar en lo que se podía. Me sentía adulto aunque era chico y no me correspondía", reflexionó.

Y cerró: "El tiempo fue poniendo todo en su lugar y hoy se hablan y todo. En lo personal, siempre intenté llevarme bien con los dos y dejé que resolvieran sus temas solos".

     

 

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