Dante Ortega y el ultimátum que le dieron sus papás: "Me mandaron a..."

También reconoció que todavía carga con algunas costumbres de "chico cómodo": "Tengo cosas de chico cómodo, me hago cargo. Ahora no tanto, pero mis papás me fueron marcando cosas como que juntara la mesa o me hiciera el desayuno para que entendiera que tenía que arreglarme solo, más allá de que alguien pudiera hacer cosas por mí".

Después de años manteniendo un perfil bajo, Dante empezó a mostrarse más y, con eso, también llegó el hate. "Ahora lo llevo mejor porque entendí que si voy a ser público, esto es parte de todo eso. Algunos te quieren, otros no. Al principio contestaba, pero ya no. No vale la pena".

Dante Ortega habló de la separación de sus padres, Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Dante Ortega también habló de cómo vivió, desde adentro, uno de los momentos más mediáticos para su familia: la separación de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, con la posterior aparición de Marcelo Tinelli en la vida de ella.

"Hay que dejar el ego de lado. Mis viejos hicieron lo que pudieron. Las separaciones no son fáciles y, como hijo mayor, traté de ayudar en lo que se podía. Me sentía adulto aunque era chico y no me correspondía", reflexionó.

Y cerró: "El tiempo fue poniendo todo en su lugar y hoy se hablan y todo. En lo personal, siempre intenté llevarme bien con los dos y dejé que resolvieran sus temas solos".