Antonela Roccuzzo reveló el gesto de Lionel Messi que la impulsó a cambiar su vida: "Me siento..."

En una entrevista para la revista Vogue, Roccuzzo se sinceró sobre esta nueva etapa personal y profesional. “Ahora Leo me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro”, expresó, al reconocer el peso que tiene el capitán argentino como su sostén en esta aventura.