Boca viaja a Santa Fe con varias bajas de peso: la lista de convocados de Fernando Gago

Pero Cavani no es el único referente que se perderá el choque ante el Tatengue. Marcos Rojo, Luis Advíncula y Frank Fabra tampoco fueron convocados. En el caso del defensor argentino, volvió a sentir molestias en el tendón de Aquiles ante Argentinos y fue reemplazado en el entretiempo. “Desde el inicio ya pensaba que no iba a completar el partido”, explicó Gago en conferencia de prensa, confirmando que no arriesgarán al ex-Manchester United.

Por su parte, Advíncula terminó con un calambre a los 35 minutos del segundo tiempo ante Argentinos y, aunque no sufrió una lesión de gravedad, el DT decidió preservarlo. Fabra también quedó afuera de la lista, aunque Boca no dio detalles específicos sobre su ausencia.

La novedad positiva en la convocatoria es la presencia de Williams Alarcón, quien incluso podría ser titular. El mediocampista chileno llegó en este mercado de pases y se perfila como una alternativa para suplir a Herrera en el mediocampo.

Quien sigue sin aparecer entre los citados es Ignacio Miramón. Aunque tuvo participación en el equipo en 2024, la llegada de nuevos refuerzos le hizo perder terreno en la consideración del entrenador.

Con varias bajas de peso, Boca buscará sumar de a tres en Santa Fe y mantenerse en la pelea en el Torneo Apertura.

La posible formación de Boca vs. Unión

Leandro Brey; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Williams Alarcón o Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.