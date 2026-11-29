Franco Colapinto ya corre en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino inició la competencia en el circuito de Lusail desde el 14° puesto y buscará avanzar posiciones en una carrera exigente para Alpine.
El piloto argentino partió desde el 14° lugar y buscará avanzar en una competencia clave para Alpine. Pierre Gasly largará 12°, mientras que George Russell consiguió la pole position.
Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1
Franco Colapinto ya corre en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino inició la competencia en el circuito de Lusail desde el 14° puesto y buscará avanzar posiciones en una carrera exigente para Alpine.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzó desde el 12° lugar, mientras que George Russell largó adelante de todos tras quedarse con la pole position en la clasificación.
La competencia se disputa este domingo 29 de noviembre y tiene un total de 57 vueltas. El trazado de Lusail cuenta con 5,419 kilómetros y presenta un desafío importante por el desgaste de los neumáticos.
Colapinto afronta la carrera después de una clasificación complicada, en la que no consiguió meterse entre los diez mejores. El objetivo será recuperar terreno y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante la competencia.