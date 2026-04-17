Se confirmó la durísima sanción que recibió Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

En ese sentido, se conocieron las frases que el futbolista le habría dicho a Zunino tras la decisión: “Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”. Estos dichos también fueron considerados al momento de definir la sanción.

Qué había pasado antes de la expulsión

El clima entre Rojo y el árbitro ya venía tenso desde antes. Durante el entretiempo, el defensor había sido amonestado por exceso verbal en una protesta, lo que marcó un antecedente inmediato en el desarrollo del partido.

Finalmente, la combinación entre la acción violenta en el campo y la reacción posterior derivó en una sanción significativa para el futbolista, que ahora deberá cumplir cuatro fechas fuera de las canchas en un tramo decisivo del torneo para Racing.