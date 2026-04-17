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Se confirmó la durísima sanción que recibió Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la suspensión del defensor tras el clásico en Avellaneda y detalló los motivos de la expulsión informada por el árbitro Sebastián Zunino.

Se confirmó la durísima sanción que recibió Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

El clásico entre Racing y River, que terminó con triunfo 2-0 para el equipo de Núñez, dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada: la expulsión de Marcos Rojo. Cuatro días después del partido, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó que el defensor recibió una sanción de cuatro partidos.

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De esta manera, el exjugador de Boca no podrá estar disponible en lo que resta de la fase regular del Torneo Apertura. Se perderá los encuentros ante Aldosivi, Barracas y Huracán, y también un eventual cruce de octavos de final, en caso de que Racing avance a la siguiente instancia del certamen.

Por qué expulsaron a Marcos Rojo ante River

Según el informe presentado por el árbitro Sebastián Zunino, la expulsión se produjo por “conducta violenta por aplicar un golpe en el rostro de un rival con el puño cerrado”. La acción ocurrió durante una jugada en el área, tras un centro del conjunto visitante, en la que Lucas Martínez Quarta terminó en el suelo.

Además, el documento arbitral también detalla un episodio posterior a la tarjeta roja que agravó la situación del defensor. De acuerdo a lo consignado, Rojo profirió insultos hacia el juez luego de la expulsión, lo que fue incluido en el informe oficial.

En ese sentido, se conocieron las frases que el futbolista le habría dicho a Zunino tras la decisión: “Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”. Estos dichos también fueron considerados al momento de definir la sanción.

Qué había pasado antes de la expulsión

El clima entre Rojo y el árbitro ya venía tenso desde antes. Durante el entretiempo, el defensor había sido amonestado por exceso verbal en una protesta, lo que marcó un antecedente inmediato en el desarrollo del partido.

Finalmente, la combinación entre la acción violenta en el campo y la reacción posterior derivó en una sanción significativa para el futbolista, que ahora deberá cumplir cuatro fechas fuera de las canchas en un tramo decisivo del torneo para Racing.

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