Arruabarrena prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia

De cara al cruce con el Lobo, Santiago Ascacíbar volverá a la titularidad después de descansar el último fin de semana. De esta manera, Tomás Belmonte mantendría su lugar en la mitad de la cancha junto al exmediocampista de Estudiantes y Leandro Paredes.

La intención del Vasco es mantener la estructura del equipo en una instancia clave del campeonato, aunque la formación definitiva dependerá de la evolución física de los futbolistas en los últimos entrenamientos.

Además, Boca tendrá otro compromiso determinante pocos días después: el miércoles 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina frente a Platense. Por ese motivo, el cuerpo técnico deberá administrar las cargas y evitar nuevas lesiones.

La posible formación de Boca ante Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura tendrá a Darío Herrera como árbitro principal.