Enzo Fernández fue reprobado por los hinchas del Chelsea en medio de los rumores sobre su futuro

Enzo Fernández volvió a jugar a un mes de su gol ante Inglaterra

El amistoso coincidió con el primer mes del gol que Enzo Fernández convirtió ante Inglaterra durante la semifinal del Mundial disputada en Atlanta. El tanto del exjugador de River fue clave en la victoria de la Selección argentina por 2-1, resultado que le permitió avanzar a la final del torneo.

Ese antecedente agregó un condimento particular a la reacción que recibió ahora en Inglaterra, en momentos en los que su nombre vuelve a ocupar un lugar central en la prensa británica.

El festejo de gol contra Inglaterra no fue tomado a bien por varios fanáticos del Chelsea (Foto: Reuters)

Los rumores que vinculan a Enzo Fernández con Manchester City

En las últimas semanas, distintas versiones del mercado europeo pusieron en duda la continuidad del mediocampista en Chelsea. Inicialmente, Enzo Fernández fue relacionado con el Real Madrid, aunque posteriormente surgieron rumores sobre un posible interés del Manchester City.

La posibilidad de que el argentino pase a un rival directo generó repercusión en Inglaterra y abrió el debate sobre su futuro. En ese contexto, Oliver Holt, columnista del diario británico Daily Mail, publicó un duro artículo en el que cuestionó la posibilidad de su llegada al conjunto de Manchester.

Mientras los rumores continúan, Enzo Fernández volvió a sumar minutos con Chelsea y recibió la cinta de capitán, una señal que contrasta con los abucheos que se escucharon desde un sector de las tribunas durante su ingreso.