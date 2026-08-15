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A un mes del Mundial

Enzo Fernández fue reprobado por los hinchas del Chelsea en medio de los rumores sobre su futuro

La escena ocurrió mientras crecen las versiones que lo vinculan con el Manchester City y a un mes de su gol ante Inglaterra en el Mundial.

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Enzo Fernández volvió a jugar con Chelsea y recibió silbidos de los hinchas durante un amistoso (Foto: Reuters)

Enzo Fernández volvió a jugar con Chelsea y recibió silbidos de los hinchas durante un amistoso (Foto: Reuters)

Enzo Fernández volvió a vestir la camiseta del Chelsea durante un amistoso de pretemporada previo al comienzo de la Premier League. Su ingreso al campo de juego estuvo marcado por una inesperada reacción de parte de los hinchas del conjunto londinense.

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Cuando el mediocampista argentino se preparaba para entrar y la voz del estadio anunció su nombre, se escucharon algunos abucheos desde las tribunas. Sin embargo, apenas ingresó, uno de sus compañeros le entregó la cinta de capitán.

La escena se produjo en un momento particular para el campeón del mundo. Su futuro en Londres volvió a quedar bajo la lupa por los rumores del mercado de pases, que en las últimas semanas lo vincularon primero con el Real Madrid y posteriormente con el Manchester City, uno de los principales competidores del Chelsea en Inglaterra.

Además, la reaparición de Enzo Fernández se dio exactamente un mes después de uno de los momentos más importantes de su carrera con la Selección argentina.

Enzo Fernández volvió a jugar a un mes de su gol ante Inglaterra

El amistoso coincidió con el primer mes del gol que Enzo Fernández convirtió ante Inglaterra durante la semifinal del Mundial disputada en Atlanta. El tanto del exjugador de River fue clave en la victoria de la Selección argentina por 2-1, resultado que le permitió avanzar a la final del torneo.

Ese antecedente agregó un condimento particular a la reacción que recibió ahora en Inglaterra, en momentos en los que su nombre vuelve a ocupar un lugar central en la prensa británica.

El festejo de gol contra Inglaterra no fue tomado a bien por varios fanáticos del Chelsea (Foto: Reuters)

El festejo de gol contra Inglaterra no fue tomado a bien por varios fanáticos del Chelsea (Foto: Reuters)

Los rumores que vinculan a Enzo Fernández con Manchester City

En las últimas semanas, distintas versiones del mercado europeo pusieron en duda la continuidad del mediocampista en Chelsea. Inicialmente, Enzo Fernández fue relacionado con el Real Madrid, aunque posteriormente surgieron rumores sobre un posible interés del Manchester City.

La posibilidad de que el argentino pase a un rival directo generó repercusión en Inglaterra y abrió el debate sobre su futuro. En ese contexto, Oliver Holt, columnista del diario británico Daily Mail, publicó un duro artículo en el que cuestionó la posibilidad de su llegada al conjunto de Manchester.

Mientras los rumores continúan, Enzo Fernández volvió a sumar minutos con Chelsea y recibió la cinta de capitán, una señal que contrasta con los abucheos que se escucharon desde un sector de las tribunas durante su ingreso.

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