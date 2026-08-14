Enzo Fernández, contra las cuerdas: el ultimátum de Valentina Cervantes que podría cambiarlo todo

Fue Enzo Maresca, el antiguo DT en el Chelsea, quien pidió por Enzo Fernández cuando el español Rodri quedó de salida, a punto de irse al Real Madrid o al Barcelona tras la victoria en el Mundial 2026. Y a la hora de pensar en reemplazantes, el entrenador no dudó y empezó a pedir por el jugador oriundo de San Martín para hacerse cargo del mediocampo.

"En el Chelsea Enzo fue un gran defensor del técnico, públicamente, que no es muy normal. Enzo se plantó, lo bancó. Tuvo consecuencias porque después lo suspendieron, por otra cosa, pero nunca sabés", contó a inicios de agosto el periodista Esteban Edul en ESPN, y sumó la friolera que le correspondería: "Es concreto que lo quieren y que su ficha vale más de 100 mil millones de euros es real".

Cuánto dinero recibiría River si se concreta el pase de Enzo Fernández al Manchester City

River sigue de cerca la posible transferencia de Enzo Fernández al Manchester City, ya que el Chelsea fijó un piso de 160 millones de dólares para negociar su salida y eso le representaría un ingreso millonario al club de Núñez: por el mecanismo de solidaridad de FIFA, que le otorga un 3,5% del monto total como club formador, River embolsaría unos 5,6 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente lo invertido en el regreso de Rafael Borré. No sería la primera vez que el mediocampista le deja dividendos a la institución: cuando pasó del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros, River ya había cobrado 4.235.000 euros por el mismo mecanismo, además del 25% de plusvalía que había conservado de su ficha tras dejar una destacada etapa en el club, con 52 partidos, 12 goles y 10 asistencias.