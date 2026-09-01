"Va a ser difícil que siga": Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección tras el retiro de Messi

Por qué Leandro Paredes analiza dejar la Selección Argentina

Más allá del cimbronazo que provocó el adiós de la Pulga, la incertidumbre sobre el futuro internacional del volante responde a una acumulación de factores deportivos y disciplinarios. “Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome”, adelantó con franqueza al ser consultado sobre sus próximos pasos.

Entre las razones principales que lo conducen a este replanteo personal se encuentra la exigencia competitiva del ciclo y una severa medida disciplinaria impuesta por los organismos internacionales. “Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también”, fundamentó el volante.

El mediocampista carga con una sanción de 10 partidos de inhabilitación otorgada por la FIFA, dictaminada a raíz de su participación en una pelea frente a los futbolistas de España tras la disputa del partido definitivo del pasado 19 de julio en Nueva Jersey. Esta inhabilitación, sumada al desgaste del proceso y al retiro del 10, posicionan a Paredes ante una seria evaluación sobre su continuidad en el equipo que dirige Lionel Scaloni.