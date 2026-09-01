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"Va a ser difícil que siga": Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección tras el retiro de Messi

Leandro Paredes admitió que evalúa dejar la Selección Argentina tras el retiro de Messi y la sanción de la FIFA. Sus emotivas declaraciones.

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Va a ser difícil que siga: Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección tras el retiro de Messi

El anuncio de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando réplicas de profundo impacto en la intimidad del plantel nacional. Luego de confirmarse la decisión del histórico capitán, Leandro Paredes se convirtió en una de las primeras voces referentes en manifestar el dolor del grupo y en admitir que su propio recorrido con la camiseta albiceleste podría estar atravesando sus momentos finales.

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En el marco de una conferencia de prensa brindada tras el entrenamiento de Boca Juniors, el mediocampista de 32 años no ocultó el impacto emocional que provocó la noticia entre sus compañeros: “Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre”. En esa misma línea, el volante ponderó el camino del astro rosarino resaltando su perseverancia: “Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen”.

Cómo afectó el retiro de Lionel Messi a la intimidad del plantel argentino

La partida del capitán dejó una marca irremplazable en el vestuario. El propio futbolista xeneize reconoció que la posibilidad del retiro era una instancia que la delegación deseaba postergar lo máximo posible, revelando que ya se habían producido conversaciones al respecto en el tramo final de la cita máxima: “Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó”.

A su vez, Paredes dio detalles del manejo que tuvo respecto a la intimidad del rosarino en estas horas tan movilizadas. Explicó que durante los días finales del certamen mundialista mantuvieron diversos intercambios sobre temas variados, pero optó por no escribirle en esta oportunidad tras el comunicado público: “No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando”.

Por qué Leandro Paredes analiza dejar la Selección Argentina

Más allá del cimbronazo que provocó el adiós de la Pulga, la incertidumbre sobre el futuro internacional del volante responde a una acumulación de factores deportivos y disciplinarios. “Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome”, adelantó con franqueza al ser consultado sobre sus próximos pasos.

Entre las razones principales que lo conducen a este replanteo personal se encuentra la exigencia competitiva del ciclo y una severa medida disciplinaria impuesta por los organismos internacionales. “Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también”, fundamentó el volante.

El mediocampista carga con una sanción de 10 partidos de inhabilitación otorgada por la FIFA, dictaminada a raíz de su participación en una pelea frente a los futbolistas de España tras la disputa del partido definitivo del pasado 19 de julio en Nueva Jersey. Esta inhabilitación, sumada al desgaste del proceso y al retiro del 10, posicionan a Paredes ante una seria evaluación sobre su continuidad en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

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