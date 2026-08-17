"Enemigo público": la despiadada reacción de la prensa inglesa tras los abucheos a Enzo Fernández

Sunday Mirror Sport: tituló en su portada “PUBLIC ENEMY NO.1” (Enemigo público N°1) , agregando en su bajada una directa alusión a la eliminación del seleccionado inglés: “Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”.

Star: recurrió a un juego de palabras al titular “BOO ARE YA?” (emulando el sonido del abucheo y el cántico tradicional Who are ya?). En sus páginas interiores detallaron que “los aficionados locales le hacen un gesto obsceno a Enzo en su regreso al Bridge” y advirtieron que esta reacción negativa pone en duda su continuidad.

Sunday People Sport: encabezó con “BOO FLAG” (Bandera de abucheos) y remarcó en su desarrollo que los fanáticos echan al volante tras su retorno como la figura antagónica del certamen internacional.

The Sunday Telegraph: optó por una síntesis directa en su cobertura para describir el clima en el estadio: “Fernández booed” (Fernández abucheado).

¿Enzo Fernández puede pasar al Manchester City en este mercado de pases?

A la par del quiebre en la relación con cierto sector de la hinchada, el futuro del futbolista de 25 años ingresó en una etapa de definición. Enzo Fernández es el principal objetivo del Manchester City en el presente mercado de pases para reforzar su estructura central.

Aunque el mediocampista argentino mantiene un contrato a largo plazo firmado hasta el año 2032, Chelsea fijó su cotización en una cifra cercana a los 120 millones de libras esterlinas (más de 160 millones de dólares). Ante este escenario y la elevada cifra exigida por la dirigencia londinense, la entidad conducida por los Citizens evalúa concretar la venta de algunos futbolistas de su plantilla para reunir los fondos necesarios y avanzar de manera concreta por el fichaje del volante.