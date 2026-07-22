Cambio radical: los detalles sobre la cirugía estética de Vinícius Jr. que sorprende a todos

Los cambios visuales en la fisonomía del atacante quedaron expuestos públicamente tras la filtración de material fotográfico en plataformas digitales. Un proceso del cual mostró sus resultados con una serie de fotos que no tardaron en volverse virales en redes sociales, producto de la clara diferencia respecto a fotografías previas.

Cómo fue el operativo de privacidad para la operación de Vinícius Jr.

El establecimiento médico donde se realizó el retoque estético implementó medidas de seguridad estrictas para resguardar la intimidad del futbolista.

La presencia del deportista de elite en el centro de salud requirió de una logística de reserva absoluta durante todo el tiempo que permaneció en las instalaciones. Agrega el portal brasileño que la totalidad del equipo de la clínica donde se realizó el procedimiento sostuvo un protocolo especial durante el proceso del delantero, en pos de evitar fotos o filtración de cualquier tipo de información.

A fin de garantizar que el procedimiento no sufriera interrupciones ni interacciones no deseadas, el establecimiento adoptó medidas de exclusividad. Sumado a que la clínica se mantuvo cerrada al público durante la jornada donde se realizó la operación.