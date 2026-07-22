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Cambio radical: los detalles sobre la cirugía estética de Vinícius Jr. que sorprende a todos

El delantero de Real Madrid se realizó un procedimiento estético en el mentón que alteró sus facciones faciales y se volvió viral en redes sociales.

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Cambio radical: los detalles sobre la cirugía estética de Vinícius Jr. que sorprende a todos

El atacante del Real Madrid volvió a captar la atención de los medios de comunicación en su país luego de la actuación del seleccionado brasileño en la máxima cita internacional. Vinicius Jr. volvió a ocupar las primeras planas en Brasil luego de las críticas que recibió tras la temprana eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, aunque no por cuestiones futbolísticas sino por someterse a una operación estética para alterar sus facciones faciales.

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El jugador del conjunto español decidió pasar por el quirófano para realizarse una modificación estética en el rostro durante su período de descanso, lejos de responder a alguna dolencia física o molestia articular acumulada durante el certamen deportivo.

Qué tratamiento estético se hizo Vinícius Jr. en la cara

El procedimiento médico se enfocó en remodelar la estructura inferior de su rostro a través de un tratamiento especializado.

La intervención estética fue revelada por portales informativos del país sudamericano, que detallaron el lugar exacto y la zona del rostro intervenida. Según el portal LeoDias, el delantero de Real Madrid recurrió a un procedimiento de armonización de mentón en la ciudad brasileña de Goiânia.

Los cambios visuales en la fisonomía del atacante quedaron expuestos públicamente tras la filtración de material fotográfico en plataformas digitales. Un proceso del cual mostró sus resultados con una serie de fotos que no tardaron en volverse virales en redes sociales, producto de la clara diferencia respecto a fotografías previas.

Cómo fue el operativo de privacidad para la operación de Vinícius Jr.

El establecimiento médico donde se realizó el retoque estético implementó medidas de seguridad estrictas para resguardar la intimidad del futbolista.

La presencia del deportista de elite en el centro de salud requirió de una logística de reserva absoluta durante todo el tiempo que permaneció en las instalaciones. Agrega el portal brasileño que la totalidad del equipo de la clínica donde se realizó el procedimiento sostuvo un protocolo especial durante el proceso del delantero, en pos de evitar fotos o filtración de cualquier tipo de información.

A fin de garantizar que el procedimiento no sufriera interrupciones ni interacciones no deseadas, el establecimiento adoptó medidas de exclusividad. Sumado a que la clínica se mantuvo cerrada al público durante la jornada donde se realizó la operación.

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