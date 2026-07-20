Videos: violentos enfrentamientos entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro tras la final del Mundial

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa a varios grupos enfrentándose en plena vía pública, mientras automovilistas intentaban esquivar la pelea para poder continuar su recorrido.

Durante los disturbios, algunos hinchas argentinos incluso agredieron a un repartidor que circulaba en motocicleta por el lugar.

Ante la escalada de violencia, efectivos de la Policía Civil de Río de Janeiro intervinieron utilizando gas pimienta y bastones para dispersar a los involucrados y controlar la situación.

También hubo enfrentamientos en Búzios

Otro foco de conflicto se registró en Rua das Pedras, uno de los sectores turísticos más concurridos de Búzios, donde se había instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.

Según las grabaciones difundidas por testigos, las peleas ocurrieron en las inmediaciones de la avenida José Bento Ribeiro Dantas y Rua Manoel Turíbio de Farias.

En las imágenes se ve a grupos de personas intercambiando golpes y arrojándose botellas, mientras otros turistas intentaban alejarse del lugar o registrar los incidentes con sus teléfonos celulares.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no informaron oficialmente si hubo detenidos o personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos.