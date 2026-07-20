En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Selección Argentina
Mundial 2026
Mundial 2026

Videos: violentos enfrentamientos entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro tras la final del Mundial

Los enfrentamientos ocurrieron en Copacabana y en Búzios después de la derrota de la Selección ante España. La Policía intervino con gas pimienta y hubo momentos de extrema tensión.

Banner Seguinos en google DESK
Videos: violentos enfrentamientos entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro después de la final del Mundial

Videos: violentos enfrentamientos entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro después de la final del Mundial
Leé también Final del Mundial: los detalles de la pelea de Paredes y Rodri y el papel clave de Scaloni
Terminó el partido. España es el nuevo campeón pero en el campo de juego hubo roces entre los jugadores. (Foto: Reuters)

En las últimas horas se viralizaron videos que muestran violentas peleas entre argentinos y brasileños en Copacabana, Río de Janeiro, y en Búzios, dos de los destinos más elegidos por los turistas para seguir el partido.

Las imágenes registradas por testigos muestran enfrentamientos a golpes de puño, patadas e incluso el lanzamiento de botellas de vidrio, lo que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad brasileñas.

Cómo fueron los incidentes en Copacabana

Uno de los episodios más violentos ocurrió sobre la Avenida Atlántica, en la zona de Copacabana, donde cientos de simpatizantes argentinos se habían reunido en bares y kioscos para ver la final.

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa a varios grupos enfrentándose en plena vía pública, mientras automovilistas intentaban esquivar la pelea para poder continuar su recorrido.

Durante los disturbios, algunos hinchas argentinos incluso agredieron a un repartidor que circulaba en motocicleta por el lugar.

Ante la escalada de violencia, efectivos de la Policía Civil de Río de Janeiro intervinieron utilizando gas pimienta y bastones para dispersar a los involucrados y controlar la situación.

También hubo enfrentamientos en Búzios

Otro foco de conflicto se registró en Rua das Pedras, uno de los sectores turísticos más concurridos de Búzios, donde se había instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.

Según las grabaciones difundidas por testigos, las peleas ocurrieron en las inmediaciones de la avenida José Bento Ribeiro Dantas y Rua Manoel Turíbio de Farias.

En las imágenes se ve a grupos de personas intercambiando golpes y arrojándose botellas, mientras otros turistas intentaban alejarse del lugar o registrar los incidentes con sus teléfonos celulares.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no informaron oficialmente si hubo detenidos o personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Mundial 2026 Brasil
Notas relacionadas
El gran dolor de Antonela Roccuzzo: la primera imagen tras el llanto de Messi por perder el Mundial
El juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial con la Selección Argentina: "Voy a..."
Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA: el nuevo Top 10 y la posición final de la Scaloneta

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar