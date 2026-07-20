Videos: violentos enfrentamientos entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro tras la final del Mundial

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas, sino que también derivó en graves incidentes en distintas ciudades de Brasil.
Los enfrentamientos ocurrieron en Copacabana y en Búzios después de la derrota de la Selección ante España. La Policía intervino con gas pimienta y hubo momentos de extrema tensión.
Videos: violentos enfrentamientos entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro después de la final del Mundial
La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas, sino que también derivó en graves incidentes en distintas ciudades de Brasil.
En las últimas horas se viralizaron videos que muestran violentas peleas entre argentinos y brasileños en Copacabana, Río de Janeiro, y en Búzios, dos de los destinos más elegidos por los turistas para seguir el partido.
Las imágenes registradas por testigos muestran enfrentamientos a golpes de puño, patadas e incluso el lanzamiento de botellas de vidrio, lo que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad brasileñas.
Uno de los episodios más violentos ocurrió sobre la Avenida Atlántica, en la zona de Copacabana, donde cientos de simpatizantes argentinos se habían reunido en bares y kioscos para ver la final.
En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa a varios grupos enfrentándose en plena vía pública, mientras automovilistas intentaban esquivar la pelea para poder continuar su recorrido.
Durante los disturbios, algunos hinchas argentinos incluso agredieron a un repartidor que circulaba en motocicleta por el lugar.
Ante la escalada de violencia, efectivos de la Policía Civil de Río de Janeiro intervinieron utilizando gas pimienta y bastones para dispersar a los involucrados y controlar la situación.
Otro foco de conflicto se registró en Rua das Pedras, uno de los sectores turísticos más concurridos de Búzios, donde se había instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.
Según las grabaciones difundidas por testigos, las peleas ocurrieron en las inmediaciones de la avenida José Bento Ribeiro Dantas y Rua Manoel Turíbio de Farias.
En las imágenes se ve a grupos de personas intercambiando golpes y arrojándose botellas, mientras otros turistas intentaban alejarse del lugar o registrar los incidentes con sus teléfonos celulares.
Hasta el momento, las autoridades brasileñas no informaron oficialmente si hubo detenidos o personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos.