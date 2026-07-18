La Justicia de Brasil le prohibió a Javier Milei visitar a Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario

Las nuevas restricciones sobre Bolsonaro

La decisión se conoció luego de que el juez Alexandre de Moraes endureciera las condiciones del arresto domiciliario del ex presidente y estableciera que durante los próximos 30 días no podrá recibir visitas, salvo de sus abogados y de los profesionales de la salud que lo asisten.

Además, le prohibió realizar manifestaciones políticas o difundir mensajes de contenido partidario o electoral, tanto de manera directa como mediante terceros.

La medida surgió después de que el senador Flávio Bolsonaro difundiera en sus redes sociales una carta escrita por su padre con contenido político. Ante esa publicación, Moraes solicitó explicaciones a la defensa para determinar si existió un incumplimiento de las restricciones judiciales.

Los abogados del ex presidente respondieron que Bolsonaro no autorizó ni coordinó la difusión del texto y que desconocía que sería publicado. Tras esa presentación, el magistrado remitió el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), que deberá emitir un dictamen antes de que se determine si hubo una violación de las medidas cautelares.

La situación judicial de Bolsonaro

Bolsonaro cumple arresto domiciliario en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado denunciado por la Justicia brasileña tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación sostiene que existió un plan para desconocer el resultado electoral e impedir la asunción de Lula, el 1° de enero de 2023. Bolsonaro rechaza las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política.