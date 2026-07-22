"Mala mía": Rosalía pidió perdón por compartir un posteo antiargentino tras la final del Mundial

El contexto de la letra del tema hizo que muchos lo interpretaran como una provocación directa hacia la Selección Argentina, desatando la furia de sus fanáticos en el país.

El enojo fue tal que los fanáticos de la cantante en Argentina comenzaron a consultar de manera masiva por la devolución de los tickets ya adquiridos para los shows de Rosalía en el Arena de Buenos Aires programados para comienzos de agosto.

Lo cierto es que ante el enorme escándalo que generó aquel reposteo, Rosalía rompió el silencio y pidió disculpas por su acción virtual que tanto enojó causó en sus fans argentinos.

Qué significa el término que usó Rosalía en el video que enfureció a los argentinos

Rosalía compartió un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 que generó una enorme polémica.

En el mismo utilizaba un fragmento de la canción La Perla, del último disco de la cantante titulado Lux. El contexto hizo que muchos lo interpretaran como una burla hacia la Selección Argentina y desató una ola de críticas.

“Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, expresó la actriz en el posteo que fue replicado desde su cuenta por Rosalía. En realidad, La Perla no habla de un país ni de un equipo de fútbol. La canción está dedicada a una persona del pasado y retrata a una expareja conflictiva, manipuladora y emocionalmente dañina.

En uno de sus versos más comentados se escucha: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. En ese contexto, “perla” se utiliza de forma irónica para describir a alguien que provoca decepción y en quien no se puede confiar.

El hecho de que Mía Khalifa utilizara ese fragmento para celebrar la derrota argentina hizo que muchos hinchas interpretaran el mensaje como una provocación y el mismo fue compartido por la cantante desde su perfil de TikTok.