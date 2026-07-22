Balearon micros con hinchas de Tigre en Uruguay: fotos y video de la brutal agresión

Una moto se acercó al micro y comenzaron los disparos

El ataque se produjo pasadas las 22, cuando aproximadamente 15 micros con simpatizantes de Tigre circulaban por la zona oeste de la capital uruguaya. Los vehículos formaban parte de una caravana que transportaba a más de 2.000 personas que habían presenciado el encuentro en el estadio Gran Parque Central.

Según los testimonios recogidos después del hecho, una motocicleta se aproximó a uno de los ómnibus y sus ocupantes efectuaron una sucesión de disparos. Las detonaciones rompieron varias ventanillas y provocaron escenas de pánico entre los pasajeros.

Balearon micros con hinchas de Tigre en Uruguay. (Foto: X)

Las primeras pericias contabilizaron alrededor de diez impactos de bala sobre una de las unidades, perteneciente a la empresa Flecha Bus. El hincha herido viajaba junto a una ventanilla y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

En un primer momento hubo versiones que señalaban que la lesión se encontraba en una pierna o un pie. Sin embargo, posteriormente se informó que el impacto había alcanzado uno de sus brazos.

Después de la balacera, el chofer frenó la unidad y los pasajeros descendieron en medio de la conmoción. Personal policial y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los afectados y preservar la escena.

Los ocupantes de uno de los vehículos permanecieron durante varias horas en una dependencia policial para prestar declaración. Otros hinchas fueron reubicados en distintas unidades para poder continuar el viaje.

Investigan si los atacantes eran barras de Nacional

Medios uruguayos señalaron que la principal hipótesis apunta a personas vinculadas con la barrabrava de Nacional. Los investigadores sospechan que los agresores pudieron haber salido del estadio y dirigirse hacia un punto por el que sabían que pasaría la caravana argentina.

Sin embargo, la identidad y la pertenencia de los atacantes todavía deben ser determinadas por la investigación judicial. Por ese motivo, las autoridades no confirmaron oficialmente que se tratara de integrantes de la hinchada del club uruguayo.

El clima previo al partido entre Nacional y Tigre

El encuentro había tenido una previa cargada de gestos y provocaciones relacionadas con la reciente final del Mundial 2026, en la que España derrotó por 1-0 a la Selección argentina.

Desde los altoparlantes del Gran Parque Central se reprodujo “Superestrella”, la canción de Aitana que acompañó a España durante el torneo. El plantel de Tigre respondió al ingresar al campo con una bandera que decía: “Campeones son los que nunca se rinden. Gracias Selección”.

Después de la goleada, los futbolistas argentinos mostraron ante sus hinchas una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

No obstante, por el momento no existe evidencia oficial que permita establecer que esas situaciones hayan motivado el ataque. La investigación se concentra en identificar a quienes dispararon y determinar cómo organizaron la emboscada.

Tigre consiguió una ventaja decisiva en Montevideo

En lo deportivo, el equipo de Victoria logró un triunfo contundente por 3-0 en el partido de ida. Los goles fueron convertidos por Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

El conjunto argentino dominó gran parte del encuentro y aprovechó la expulsión de Bruno Zuculini en Nacional durante el segundo tiempo para ampliar la diferencia.

La revancha se disputará el martes 28 de julio, desde las 19, en el estadio José Dellagiovanna. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Montevideo City Torque.