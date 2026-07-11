Carlos Tevez: "No descarto ser presidente de la Nación o de Boca"

Tevez se refirió a la posibilidad de dirigir a Boca

Al referirse a la posibilidad de convertirse en entrenador de Boca, Tevez se mostró cauto. "Si vos hoy me decís, 'tenés que dirigir a Boca', eso es algo forzado. Todavía me falta un paso, y yo creo en el proceso", dijo.

En la misma línea, agregó: "Dirigir a Boca no es para cualquiera. Primero tenés que ganar un torneo local, y después tenés que ganar la Copa Libertadores. Sino, no podés estar, más si tenés un pasado tan grande en Boca".

Luego profundizó sobre las exigencias del cargo: "En el banco de Boca tenés que estar preparado para competir con los brasileños, que manejan un presupuesto de cien palos. Además, tenés que estar en un momento de tu vida muy preparado, con la cabeza fresca".

Tevez y su deseo para la Selección Argentina en el Mundial 2026

En otro tramo de la entrevista, Tevez también se refirió al presente de la Selección argentina de cara al encuentro frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

"Creo que el bicampeonato es algo que se puede dar. Todos estamos esperando que la Selección pegue el portazo en un partido y todos juntos digamos: 'Ahora sí'", concluyó.