Ian Lucas publicó la primera foto a los besos con Renata Mónaco en las playas de Jamaica

El escenario elegido fue Jamaica, donde Ian Lucas y Renata Mónaco protagonizaron una postal que marcó un antes y un después en su relación. Desde Oyster Bay, en Trelawney, la pareja compartió con sus seguidores la primera imagen juntos como novios oficialmente.

La encargada de publicar la romántica fotografía fue Renata, quien mostró a ambos en la playa, rodeados de un paisaje de ensueño. En la imagen, él aparece abrazándola y dándole un beso mientras ella, sobre la arena blanca, se acerca a él apenas levantándose en puntas de pie.

La postal no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores. Poco después de que ella la compartiera, Ian Lucas decidió republicarla en sus propias historias, dejando claro que ya no buscaban ocultar su amor.

Así, la pareja confirmó lo que muchos sospechaban y comenzó una nueva etapa de su historia, esta vez con el romance a la vista de todos.

Cómo y cuándo fue que se conoció quién es la actual novia de Ian Lucas

Durante el mes de junio, Marley e Ian Lucas fueron dos de los grandes protagonistas de la cobertura del Mundial 2026 a través de Por el mundo mundial (Telefe). Con su particular estilo, la dupla combinó datos sobre la competencia, recorridos por los lugares más emblemáticos de la sede mundialista y momentos de humor que lograron captar la atención de los televidentes.

A lo largo de las transmisiones, ambos compartieron diferentes situaciones junto a los protagonistas de la fiesta futbolística, desde encuentros con fanáticos hasta escenas espontáneas que aportaron el toque de entretenimiento habitual del programa. Esa dinámica permitió que tanto el conductor como el influencer se transformaran en piezas centrales de la propuesta de Telefe durante la primera parte del certamen internacional.

Pero además de su trabajo frente a las cámaras, Ian Lucas quedó en el centro de la escena por un motivo personal que rápidamente generó repercusión. El joven confirmó su relación sentimental con Renata Mónaco, y la noticia despertó gran interés entre sus seguidores, quienes comenzaron a seguir de cerca cada detalle de la nueva historia de amor.

En medio de una de las jornadas de cobertura, se produjo un episodio inesperado que terminó revelando más de lo que el influencer pretendía mostrar. Todo ocurrió cuando Marley intentó ingresar al cuarto donde se encontraba su compañero, aunque se encontró con la negativa del youtuber, quien entre risas buscaba impedir que las cámaras ingresaran.

"Mi dormitorio no se puede mostrar", expresó Ian Lucas con cierta vergüenza, mientras intentaba preservar la intimidad del lugar. Sin embargo, el conductor consiguió entrar y descubrió que allí se encontraba Renata Mónaco, generando una situación espontánea y cargada de humor.

Ante la sorpresa, Marley aprovechó la oportunidad para consultar sobre el romance que ya había despertado curiosidad entre los fanáticos. Mientras Ian se mostraba nervioso y entre risas intentaba evitar la exposición, el conductor lanzó la pregunta que todos esperaban: "¿Quién está? ¿La novia?". Luego, al verla, sumó: "Bienvenida, Renata".

La influencer respondió con cordialidad: "Hola, ¿qué tal?". Pero al notar la incomodidad de su compañero, el propio Ian Lucas decidió ponerle un cierre rápido al intercambio y expresó: "Dale, dale, chau".

Lejos de dejar pasar el momento, Marley continuó con la charla y destacó a la joven: "Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?". La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la cobertura, ya que mostró una faceta más personal del influencer.

Finalmente, el conductor resumió la expectativa del público alrededor de la pareja y lanzó: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".