Conmoción por la muerte de un jugador de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026

El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien disputó el Mundial de Canadá-México-Estados Unidos 2026 con el seleccionado de su país, fue hallado muerto este sábado apenas unos días después de culminar su participación en ese torneo.
El mediocampista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, fue hallado muerto pocos días después de disputar el Mundial 2026 con su selección.
El mediocampista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, fue hallado muerto pocos días después de disputar el Mundial 2026 con su selección.
El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien disputó el Mundial de Canadá-México-Estados Unidos 2026 con el seleccionado de su país, fue hallado muerto este sábado apenas unos días después de culminar su participación en ese torneo.
El futbolista se encontraba de vacaciones antes de reincorporarse al plantel de su club, Mamelodi Sundowns.
La noticia del fallecimiento del jugador de 25 años fue confirmado por su tutora legal, Brendine Johnson, al sitio de noticias Soccer Laduma. “Esta pérdida nos destrozó a todos. Tuve una conversación profunda con él el jueves. Tenía una perspectiva positiva sobre el futuro después del Mundial y de ser ser campeón de la Liga de Campeones de la CAF. Estaba preparado para lo que le esperaba”, indicó.
“En este momento, no tengo palabras para expresar el dolor que estamos sintiendo. Pedimos a la gente que respete la privacidad de la familia durante este momento difícil”, agregó Johnson, quien contó que al jugador “le encantaba pasar su tiempo en casa” con su esposa, Aqueelah Chloe Adendorf, y su hija, Allaia-Jayda, de cinco años.
La Policía de Sudáfrica informó este sábado que inició una investigación luego de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera encontrado en una vivienda de Schotschekloof, un barrio ubicado en el centro de Ciudad del Cabo. “Las circunstancias de este incidente están siendo investigadas”, indicó el portavoz policial de Western Cape, FC van Wyk.
Durante el Mundial 2026, Adams fue titular en los partidos de Sudáfrica frente a México y República Checa, mientras que ingresó en los minutos finales del encuentro ante Corea del Sur. Luego permaneció en el banco de suplentes en el duelo de eliminación directa frente a Canadá.
El mediocampista había surgido de las divisiones inferiores de Stellenbosch FC y en enero de 2025 pasó al Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes del fútbol sudafricano.
Con la selección nacional había debutado en 2022 ante Mozambique y acumulaba 15 partidos internacionales, con dos goles convertidos en las Eliminatorias para el Mundial 2026.
Su participación en la Copa del Mundo también estuvo atravesada por un momento personal difícil: según informaron medios internacionales, el futbolista recibió la noticia del fallecimiento de su abuela un día antes del partido frente a República Checa.