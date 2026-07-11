Conmoción por la muerte de un jugador de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026

La Policía de Sudáfrica informó este sábado que inició una investigación luego de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera encontrado en una vivienda de Schotschekloof, un barrio ubicado en el centro de Ciudad del Cabo. “Las circunstancias de este incidente están siendo investigadas”, indicó el portavoz policial de Western Cape, FC van Wyk.

Quién fue Jayden Adams, el futbolista de Sudáfrica que encontraron muerto

Durante el Mundial 2026, Adams fue titular en los partidos de Sudáfrica frente a México y República Checa, mientras que ingresó en los minutos finales del encuentro ante Corea del Sur. Luego permaneció en el banco de suplentes en el duelo de eliminación directa frente a Canadá.

El mediocampista había surgido de las divisiones inferiores de Stellenbosch FC y en enero de 2025 pasó al Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes del fútbol sudafricano.

Con la selección nacional había debutado en 2022 ante Mozambique y acumulaba 15 partidos internacionales, con dos goles convertidos en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Su participación en la Copa del Mundo también estuvo atravesada por un momento personal difícil: según informaron medios internacionales, el futbolista recibió la noticia del fallecimiento de su abuela un día antes del partido frente a República Checa.