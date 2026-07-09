Conmoción en el fútbol argentino: murió un ex entrenador de Independiente y San Lorenzo

Una vida dedicada a formar futbolistas

La carrera de Fernando Berón estuvo estrechamente ligada al desarrollo de jóvenes talentos. En 1992 llegó a San Lorenzo, el club del que era hincha, luego de trabajar en la escuela de fútbol Ciencia y Labor.

Allí pasó por las categorías infantiles, las divisiones inferiores y la Reserva, hasta que en 2006 asumió de manera interina como entrenador del primer equipo tras la salida de Gustavo Alfaro.

Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles.



Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos.



Que en… pic.twitter.com/RHQrAuL1EO — C. A. Independiente (@Independiente) July 9, 2026

Años más tarde, en 2015, desembarcó en Independiente, donde permaneció hasta 2021 y se convirtió en una figura muy respetada dentro del club.

El "bombero" de Independiente

Durante su etapa en Avellaneda fue apodado "el bombero", ya que en cinco oportunidades asumió como entrenador interino de la Primera División para afrontar momentos de crisis institucional y deportiva.

En total dirigió 11 partidos, con un saldo de seis triunfos, tres empates y dos derrotas. Uno de los resultados más recordados fue la victoria 2-0 sobre River en el estadio Monumental, conseguida en 2021 durante uno de esos interinatos.

Su rol en la denuncia por abusos en Independiente

Además de su trabajo como formador, Berón tuvo un papel clave en uno de los episodios más delicados de la historia reciente del club. En 2018, mientras era coordinador de las divisiones inferiores, impulsó la denuncia que dio origen a la investigación por los abusos sexuales contra futbolistas juveniles de la pensión de Independiente.

En aquel momento explicó que uno de los chicos habló con un psicólogo del club y que, tras recibir esa información, decidió trasladarla inmediatamente a la dirigencia para avanzar con la denuncia judicial.

Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón.



El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas.



Además, tuvo la… pic.twitter.com/qXywSSOda2 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 9, 2026

Su último trabajo y el regreso que no pudo concretar

La última etapa de su carrera fue en Barracas Central, donde dirigió la Reserva entre 2024 y 2025 y también tuvo un breve interinato al frente del plantel profesional.

Según trascendió, existía la posibilidad de que volviera a trabajar en San Lorenzo, el club donde comenzó una de las etapas más importantes de su trayectoria, un regreso que finalmente no llegó a concretarse.