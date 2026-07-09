En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Independiente
Dolor

Conmoción en el fútbol argentino: murió un ex entrenador de Independiente y San Lorenzo

Fernando Berón falleció a los 59 años. Su trabajo más destacado fue en las divisiones inferiores del Rojo, el Ciclón y también en Barracas Central.

Banner Seguinos en google DESK
Murió un ex entrenador de Independiente y San Lorenzo. (Foto: X Independiente) 

Murió un ex entrenador de Independiente y San Lorenzo. (Foto: X Independiente) 

El fútbol argentino atraviesa una jornada de profundo dolor por la muerte de Fernando Berón, histórico entrenador y coordinador de divisiones inferiores de San Lorenzo e Independiente, quien falleció este miércoles a los 59 años. La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo y motivó sentidos mensajes de despedida por parte de los clubes donde dejó una huella.

Leé también Sorpresa en San Lorenzo: Gustavo Álvarez dejó de ser el técnico y ya tiene reemplazante interino
Sorpresa en San Lorenzo: Gustavo Álvarez dejó de ser el técnico y ya tiene reemplazante interino

Reconocido por su trabajo en la formación de juveniles y por asumir en varias oportunidades como entrenador interino en Primera División, Berón era considerado uno de los grandes referentes del fútbol formativo argentino.

Tras conocerse la noticia, San Lorenzo publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir a quien dedicó gran parte de su carrera al club. "Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo", expresó la institución.

Por su parte, Independiente también lamentó su fallecimiento y recordó su paso por el club. "Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se desempeñó como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras juveniles. Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanses, Fernando", publicaron desde el Rojo.

Una vida dedicada a formar futbolistas

La carrera de Fernando Berón estuvo estrechamente ligada al desarrollo de jóvenes talentos. En 1992 llegó a San Lorenzo, el club del que era hincha, luego de trabajar en la escuela de fútbol Ciencia y Labor.

Allí pasó por las categorías infantiles, las divisiones inferiores y la Reserva, hasta que en 2006 asumió de manera interina como entrenador del primer equipo tras la salida de Gustavo Alfaro.

Años más tarde, en 2015, desembarcó en Independiente, donde permaneció hasta 2021 y se convirtió en una figura muy respetada dentro del club.

El "bombero" de Independiente

Durante su etapa en Avellaneda fue apodado "el bombero", ya que en cinco oportunidades asumió como entrenador interino de la Primera División para afrontar momentos de crisis institucional y deportiva.

En total dirigió 11 partidos, con un saldo de seis triunfos, tres empates y dos derrotas. Uno de los resultados más recordados fue la victoria 2-0 sobre River en el estadio Monumental, conseguida en 2021 durante uno de esos interinatos.

Su rol en la denuncia por abusos en Independiente

Además de su trabajo como formador, Berón tuvo un papel clave en uno de los episodios más delicados de la historia reciente del club. En 2018, mientras era coordinador de las divisiones inferiores, impulsó la denuncia que dio origen a la investigación por los abusos sexuales contra futbolistas juveniles de la pensión de Independiente.

En aquel momento explicó que uno de los chicos habló con un psicólogo del club y que, tras recibir esa información, decidió trasladarla inmediatamente a la dirigencia para avanzar con la denuncia judicial.

Su último trabajo y el regreso que no pudo concretar

La última etapa de su carrera fue en Barracas Central, donde dirigió la Reserva entre 2024 y 2025 y también tuvo un breve interinato al frente del plantel profesional.

Según trascendió, existía la posibilidad de que volviera a trabajar en San Lorenzo, el club donde comenzó una de las etapas más importantes de su trayectoria, un regreso que finalmente no llegó a concretarse.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Independiente San Lorenzo
Notas relacionadas
San Lorenzo sorprendió con su nuevo DT: Iker Muniain será el reemplazante de Gustavo Álvarez
"Histórico": el fuerte mensaje de San Lorenzo para Orlando Gill tras su heroica actuación contra Alemania
Cambios drásticos en el fútbol argentino: las reglas del Mundial 2026 que implementará la AFA

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar