Nico Paz reveló cómo nació su amor por Argentina y su confesión sobre Messi: "Es imposible"

El mediocampista se refirió al fuerte afecto que recibe de los fanáticos desde su irrupción en las convocatorias albicelestes y aseguró que le sorprende que tanta gente lo ame, aclarando que eso no se traduce en una carga psicológica adicional. “Me ayuda muchísimo a estar suelto y con confianza en el campo. Intento devolverles eso”, manifestó el jugador. Cabe recordar que ya tuvo minutos ante Jordania y, aunque no volvió a ingresar, es un jugador muy valorado por Lionel Scaloni dentro de la estructura colectiva del plantel de cara a las variantes tácticas.

Qué análisis hizo Nico Paz sobre Suiza antes del partido de cuartos de final

El jugador de la Selección Argentina palpitó el cruce clave del sábado y remarcó la necesidad de perfeccionar detalles grupales para seguir avanzando.

Por último, ya con la cabeza puesta en la trascendental llave eliminatoria de este fin de semana, Paz analizó al próximo rival de la Albiceleste y dejó en claro que el equipo ya dio vuelta la página tras la clasificación frente a Egipto. “Suiza tiene grandes jugadores que manejan bien la pelota y vamos a tener que hacer un gran partido para pasar de ronda. Hay que corregir errores, este equipo va a darle todo para lograr el sueño”, concluyó, reafirmando la unión y la ambición del grupo en la antesala de la gran cita de cuartos de final.