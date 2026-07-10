En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Nico Paz
Argentina
FÚTBOL

Nico Paz reveló cómo nació su amor por Argentina y su confesión sobre Messi: "Es imposible"

El jugador más joven de la Selección Argentina recordó el rol de su papá en su decisión, analizó la convivencia con Lionel Messi y palpitó el cruce del sábado.

Banner Seguinos en google DESK
Nico Paz reveló cómo nació su amor por Argentina y su confesión sobre Messi: Es imposible

La renovación generacional del conjunto nacional combina la frescura de nuevos talentos con un profundo sentido de pertenencia que trasciende las fronteras geográficas. Con apenas 21 años, Nico Paz es el jugador más joven de la Selección Argentina en este Mundial. Nació en España, donde desarrolló toda su formación hasta debutar en el primer equipo de Real Madrid, pero nunca dudó cuando llegó el momento definitivo de elegir qué camiseta defender a nivel internacional. Hoy, mientras vive la primera Copa del Mundo de su carrera profesional, el mediocampista ofensivo reconoció abiertamente que está cumpliendo un anhelo que lo acompaña desde sus primeros pasos.

Leé también Mundial 2026: así quedó el cuadro de semifinales tras la clasificación de Francia
Francia se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo tras vencer a Marruecos. (Foto: Reuters)

La matriz de su ligazón afectiva y deportiva con nuestro país proviene directamente del núcleo familiar y de las vivencias compartidas durante su infancia en Europa. “Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito. Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”, contó en una entrevista exclusiva con el sitio oficial de la FIFA. El hijo del exfutbolista Pablo Paz explicó que el recorrido de su progenitor también fue determinante para imaginar que algún día él podía llegar hasta la elite: “Me ayudó mucho y me enseñó mucho, que haya jugado en la selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me ha hecho ver que era posible”.

El actual futbolista de la Selección también habló de lo difícil que resulta asimilar con frialdad el presente que está atravesando y del privilegio de compartir esta experiencia junto a Lionel Messi, en el que todo indica que será el último Mundial del capitán argentino. “Intento ser consciente aunque es difícil porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo…”, expresó. Enseguida, el zurdo que seguirá jugando en el Como de Italia tras el Mundial, profundizó sobre lo que significa convivir con el ídolo máximo y dejó una frase contundente: "Es increíble vivirlo con él. Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él. Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.

Cómo maneja Nico Paz el cariño de los hinchas argentinos y cuál es su presente en el Mundial

El volante ofensivo destacó la gran recepción de la gente desde su debut y cómo influye positivamente en su rendimiento dentro del terreno de juego.

El mediocampista se refirió al fuerte afecto que recibe de los fanáticos desde su irrupción en las convocatorias albicelestes y aseguró que le sorprende que tanta gente lo ame, aclarando que eso no se traduce en una carga psicológica adicional. “Me ayuda muchísimo a estar suelto y con confianza en el campo. Intento devolverles eso”, manifestó el jugador. Cabe recordar que ya tuvo minutos ante Jordania y, aunque no volvió a ingresar, es un jugador muy valorado por Lionel Scaloni dentro de la estructura colectiva del plantel de cara a las variantes tácticas.

Qué análisis hizo Nico Paz sobre Suiza antes del partido de cuartos de final

El jugador de la Selección Argentina palpitó el cruce clave del sábado y remarcó la necesidad de perfeccionar detalles grupales para seguir avanzando.

Por último, ya con la cabeza puesta en la trascendental llave eliminatoria de este fin de semana, Paz analizó al próximo rival de la Albiceleste y dejó en claro que el equipo ya dio vuelta la página tras la clasificación frente a Egipto. “Suiza tiene grandes jugadores que manejan bien la pelota y vamos a tener que hacer un gran partido para pasar de ronda. Hay que corregir errores, este equipo va a darle todo para lograr el sueño”, concluyó, reafirmando la unión y la ambición del grupo en la antesala de la gran cita de cuartos de final.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nico Paz Argentina Messi
Notas relacionadas
Conmoción en el fútbol argentino: murió un ex entrenador de Independiente y San Lorenzo
La imagen que preocupa a Francia: Mbappé sufrió una molestia física ante Marruecos y pidió el cambio
Neymar quedó golpeado tras el Mundial y la decisión sobre su futuro mantiene en vilo a Brasil

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar